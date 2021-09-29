保加利亞擬汰米格-29　終止俄羅斯合約另尋協議

▲保加利亞米格MiG-29Ａ戰機。（圖／Krasimir Grozev @wikipedia CC BY-SA 3.0）

實習記者徐敬璇／綜合報導

根據防衛部落格(Defense Blog)報導，曾是前蘇聯陣營的保加利亞，預計以「違反工作時間」為由，片面終止與俄羅斯簽訂的戰機維護合約，原因推測可能是保加利亞軍方認為米格29戰機（MiG-29s）性能不足。

保加利亞新聞網Monitor.bg於24日表示，保加利亞軍事部門打算終止與俄羅斯的米格-29後勤合約，若此俄羅斯聯合飛機公司將損失1.65億美元。而保加利亞政府早在2018年12月1日就宣佈，將投入約18億保加利亞列弗（新台幣325億803萬），購買8架新戰機，以代替服役多年的米格-29。

據推估，保加利亞可能會尋找除了俄羅斯以外的國家簽訂新合約，接替米格-29剩下役期的維修，其中已有白俄羅斯和烏克蘭的企業表示有興趣進行維護工作。

米格-29是1970年代設計的雙發中型前線戰鬥機，曾外銷到許多國家，俄羅斯是裝備米格-29最多的國家。蘇聯解體初期，俄羅斯空軍掌握了原有比例最多的米格-29，然而由於財政困窘，大量的米格-29退居二線或封存。