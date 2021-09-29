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準新郎車禍重摔昏迷　智慧手錶救他一命！急call救護車通知女友

▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲菲特里被撞後重摔落地，眼睜睜看著貨車駕駛駕車逃逸，隨後陷入昏迷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名24歲男子25日騎車上路發生車禍，一輛貨車朝他疾駛而來，導致他重摔落地，隨即陷入昏迷。所幸當時他的智慧型手錶偵測到重摔動作，在第一時間叫救護車，同時撥打緊急電話通知未婚妻，才讓他撿回一命。

新加坡媒體《聯合晚報》報導，現年24歲公務員菲特里（Muhammad Fitri）當日正在返家途中，豈料在向前行駛期間，一輛灰色貨車突然從左邊開過來，2車猛力撞擊。菲特里當下瞬間重摔落地，眼睜睜看著貨車駕駛駕車逃逸，隨後陷入昏迷。

幸運的是，菲特里戴的智慧型手錶當時偵測到不尋常劇烈震動，隨即啟動救援功能，呼叫救護車、發簡訊及撥打電話給緊急連絡人，也就是他的女友。

在醫護團隊趕到現場的同時，菲特里也逐漸恢復意識，在場路人也幫忙撿起他的手機，讓他能成功與女友通上電話，而她則在事後趕緊聯繫他的家人。文中形容，一家人得知是智慧錶發揮關鍵作用救菲特里一命時，感到相當慶幸。

現已知菲特里全身多處擦傷，在意識清楚的狀態下送醫，而當時救了他一命的智慧手錶螢幕破裂。他的妹妹透露，菲特里計畫在今年底與女友訂婚，但如今必須考量車禍可能留下的後遺症，屆時只能看狀況走一步算一步，「哥哥醒來跟我說，他現在最大的心願，就是如期訂婚。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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