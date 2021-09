她腎臟發炎引敗血症！　昏迷9星期「四肢變碳黑」全截肢

▲史密絲截肢後仍樂觀面對人生,積極參與極限運動。(圖/翻攝自Facebook/Kim Smith)



記者張方瑀/綜合報導

現年60歲的史密絲(Kim Smith)2017年和家人到西班牙玩時,身體左側突然開始劇烈疼痛,全身打冷顫且高燒不退,緊急送醫後發現是泌尿道感染引發腎臟發炎,還引發了敗血症,四肢全部發黑成碳黑色,導致手腳都必須截肢。

根據《每日郵報》報導,史密絲原本是英國白金漢郡(Buckinghamshire)的一名美髮師,她2017年11月和家人一起到西班牙度假時,突然感到身體左側劇烈疼痛,不斷打冷顫且高燒不退。她休息一晚後狀況依舊沒有改善,甚至開始呼吸困難,緊急送醫後,醫生判斷她是因尿道感染而引發腎臟發炎,甚至出現敗血症的症狀。

