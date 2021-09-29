塔利班赦囚尋仇！女法官家門秒被圍堵　她用罩袍蒙面連夜狂逃

▲塔利班有不少女法官因為害怕被尋仇的塔利班成員認出，而穿上布卡四處逃匿，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

儘管塔利班在接管阿富汗後，曾多次承諾將保障女性權益，但有多名女法官卻因為被過去審判過的罪犯追殺，而必須隱姓埋名、四處逃匿。不過塔利班發言人卻表示，女法官應該像其他家庭一樣無懼地生活，沒有人可以威脅她們。

據BBC報導，阿富汗過去20年曾有270名女性擔任過法官，她們曾是該國擁有最高權力與聲望的女性，但她們的命運卻在塔利班執政後徹底翻轉。在塔利班掌權數天後，數以千計的罪犯從監獄被釋放，這些女法官也開始收到在她們手中入獄的犯人的來電，聲稱將對她們進行報復。

其中一名女法官馬蘇瑪（Masooma，化名）表示，「我們在半夜聽說塔利班釋放了所有囚犯後，就立刻扔下一切逃離」，所幸她在逃命過程中因為身穿罩袍未被認出，才能順利通過安檢站。馬蘇瑪過去曾將數以百計對女性施暴的男性定罪，她甚至還在塔利班掌權前，將一名殘暴殺害自己妻子的塔利班成員定了罪。

她指出，「那起案件的行凶手法極其兇殘，案件結束後，那個犯人告訴我，『等我出獄後，我會把我對妻子做的事再對你做一次』，我一開始並沒有放在心上，但在塔利班掌權後，我就收到了很多通他的電話，說他會找到我報仇。」在馬蘇瑪逃家後，她的鄰居就發簡訊告訴她，幾名塔利班成員曾到過她的舊家。

▲喀布爾今年曾有女法官在路上被不明人士射死。（圖／路透）

BBC一項調查發現，目前已有至少220名女法官逃匿在阿富汗各地，其中接受BBC採訪的6名法官都曾收到來自塔利班成員的死亡威脅，有4名女法官具體指出了騷擾她們的是曾經因為殺妻而被她們定罪的男性。她們目前全都在逃匿，每幾天就換一個地方。

對於這些指控，塔利班發言人卡裏米（Bilal Karimi）表示，「女法官應該像其他家庭一樣無懼地生活，沒有人可以威脅她們。我們的特別武裝部隊會展開調查並對違規行為採取行動。」目前塔利班已組成全男性組的內閣和學校，但卡裏米不願回應阿富汗未來是否會有女性法官，「女性的工作條件和機會仍在討論中。」

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