金正恩大缺席試射飛彈與最高會議！　專家：本尊恐已被AI人造人取代

▲金正恩外貌出現巨大變化，分身說甚囂塵上。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩自從2020年爆出病危說後，一舉一動都受到外界關注，如今更是重病、分身傳聞不斷，然而北韓28日試射火星-8型極音速導彈與召開最高人民會議時，金正恩卻都未現身，因此再度引發熱議。甚至有南韓國防專家分析，其實先前在建政73週年閱兵式發表演說的根本就是分身，聲音則是透過AI技術「造假」，金正恩早已失去實權。

根據《朝中社》報導，北韓28日試射火星-8型極音速導彈，當局聲稱試射具有「重要戰略意義」，隨後也在隔日29日舉行第14屆最高人民會議第5次會議，然而金正恩身為北韓最高領導人，接連2天的重要活動與日程卻都沒有現身，而是由其他高官代為出席，不免讓人起疑。

▲專家懷疑，出席建政73週年閱兵式的不是金正恩本人。（圖／路透社）



根據《東京體育》報導，南韓前國防部北韓分析官、拓殖大學主任研究員高永喆分析，「北韓內部勞動黨與人民軍早已在水面下展開一系列的權力鬥爭，事實上，9日建政73週年紀念儀式上的金正恩是分身的可能性極高，目前有傳聞指出金正恩本人可能已經死亡、重病、遭監禁或是臥病在床，無論如何，他應該是已經沒有實權的狀態。」

高永喆還說，通常紀念儀式由金正恩本人出席並發表演說是慣例，但是看到建政73週年閱兵式上又瘦又年輕的金正恩就可以知道，正牌的金正恩應該已經下台了。他還分析，演說可能是透過AI技術處理金正恩本人的聲音，再讓分身「上台表演」。

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