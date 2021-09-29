馬來西亞成人接種率近90％　政府力拼10月重啟經濟

▲馬來西亞政府決定在10月開啟經濟重啟計畫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞過去7天每日平均有1.4萬人確診，但相較於8月已經大幅下降，目前也有84％的成年人接種完兩劑疫苗，因此政府決定在10月開啟經濟重啟計畫，允許民眾跨州旅行、開放主題樂園等娛樂場所，總理依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）更將馬國2021年至2025年的平均經濟成長目標提高至5.5％。

馬來西亞自7月中以來，每日新增確診人數都破萬，有時甚至超過2萬，但隨著疫苗覆蓋率提升，近日新增病例數已逐漸下降。根據《日經亞洲》報導，馬來西亞目前過去7天平均確診數為1.4萬，且截至27日已有84％的成年人接種完兩劑疫苗，佔總人口數的60％，每天平均仍有15萬人施打第二劑疫苗。

依斯邁沙比利27日宣布，一旦90%成人人口完整接種，政府將允許跨州旅行、允許主題樂園等娛樂場所重新營業，預計在10月能達成目標，並決定提高2021年至2025年的平均經濟成長目標至5.5％，讓馬來西亞能躋身高所得國家。

馬來西亞政府希望能夠仿效鄰國新加坡和疫情共存，對於數量持續增加的突破性感染案例，政府也決定推動替高危險族群施打加強針的計畫。

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