加國礦場事故「4人慘困地底1.6km深井」超過48hrs　35人爬梯求生

▲巴西跨國礦業「淡水河谷公司」（Vale）26日發生加拿大礦場電梯故障事故，導致39人受困地底。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西金屬冶煉、採礦跨國企業「淡水河谷公司」（Vale）於加拿大一處礦場發生工安意外，原本用來載運礦工出入的電梯籠竟脫離軌道而損毀，堵塞住礦井，導致39名礦工受困於地底超過24小時，目前已有35人獲救脫困，但事隔2天，仍有4人被困在地底約1英里（1.6公里）處。

根據《每日郵報》報導，安大略省北部薩德伯里（Sudbury）一處礦山26日下午發生事故，用來將工人帶出礦井的電梯籠損毀，堵塞了出入口，雖然當下裡頭無人搭乘，但多達39名礦工還在地底約914到1219公尺的深度，工人們需要自行爬樓梯到礦坑中的多個沿途「避難站」，再從備用出口梯脫困。淡水河谷公司27日聲明，這些避難站有水和食物，還有通訊設備可以打電話給家人，醫師也在地面待命。

▲淡水河谷公司2019年1月25日曾於巴西一處尾礦壩發生倒塌潰決意外。（圖／路透）

截至28日晚間，仍有4名礦工受困約1英里深的礦井中。第一批爬出礦井的工人表示，當他從1850英尺（約564公尺）相對較淺的地方爬出來，大概花了2小時50分鐘，每40英尺左右休息一次，沿途曾在一個避難站休息，「這是趟長途跋涉，但會不像坍塌事故一樣讓人受傷，雖然時間很長，但我們都很樂觀，我們會互開玩笑，還有電話可以聯繫我們所愛的人，所以比坍塌事故更容易應對。」

目前仍不清楚其中的食物和水能夠供應到何時，一名礦工的妻子杜美克（Sharon Domik）爆料公司的聲明過於誇大，礦工收到的只是一袋巧克力棒和能量棒，「這對那些不得不爬上3100英尺（約945公尺）的人來說，不是一種健康、營養均衡的食物。」

淡水河谷公司28日下午表示，救援仍在進行中，目前沒有人員受傷，對於那些無法爬上長梯或已經精疲力竭的礦工，將會用繩子拉他們上來，這是公司先前在安大略礦難救援中心也一直在訓練的逃生內容，同時也可能是最安全的方法。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast