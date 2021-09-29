WHO把剛果當性愛天堂！29女為保工作慘遭無套性侵致孕　譚德塞氣炸

▲WHO在剛果爆發伊波拉疫情期間曾派遣大批人員前往救助，沒想到如今卻爆出性醜聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

剛果民主共和國有50多名女性指控來自國際援助組織的工作人員，在伊波拉疫情期間，對她們進行性剝削。這些指控涉及多名來自世界衛生組織（WHO）的員工，因此WHO最近就此事發表回應，表示對此事感到即震驚又心碎，而WHO秘書長譚德塞也痛斥涉事施暴者，並承諾將追究他們的責任。

路透社和新聞機構「新人道主義」去年就剛果50多名女性指控國際援助組織人員，在2018至2020年當地爆發伊波拉疫情期間，對她們進行性剝削，並強迫她們以性行為換取工作一事進行調查。

在最近發布的調查結果中，獨立調查委員會發現，施虐的國際援助人員來自WHO、國際移民組織（IOM）和聯合國兒童基金會（UNICEF）等，而其中83宗涉及性侵犯的施虐者中，有21人來自WHO，並犯下9宗性侵案。

委員會成員古里巴利（Malick Coulibaly）在新聞發布會上指出，「我們已經證實這些受害者被承諾，若他們為工作人員提供性服務，就可以保住或者獲得新工作，其中更有多名施暴男子拒絕使用保險套，導致29名女性懷孕，甚至有部分受害者後來被強迫墮胎。」

▲WHO秘書長譚德塞痛斥涉事的施暴者，並承諾將追究他們的責任。（圖／路透）

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，這份報告讓他痛心疾首，因為加害者的行為不止破壞了WHO在當地建立起的信任，還「背叛了所有工作人員的努力」。他也向受害者道歉，還強調了WHO對性虐待零容忍、不原諒的態度，「當務之急是確保肇事者被追究責任，並採取進一步措施，全面改革結構和文化」。

報導稱，WHO目前已終止該組織與其中4名涉事員工的合約，而這些加害者未來也將被禁止再受僱於WHO，不過目前還不清楚施暴者是否會面臨起訴。譚德塞表示，他計劃將這些性侵指控提交給剛果和嫌疑人所在的國家。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast