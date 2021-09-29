推算「龍蝦年齡」方法找到了！科學家解謎：DNA裡有壽命線索

▲龍蝦是一種很特別的動物，在理論上它能長生不老。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

龍蝦因經常蛻殼，蝦殼上不會保留生長紀錄，且不會停止生長，也不會隨著年齡增長而衰老，始終保持著生育能力，因此過去無人得知龍蝦究竟可以活多久。近日東英吉利大學(University of East Anglia)的研究團隊終於找到方法，以龍蝦DNA的變化，來準確測量龍蝦的年齡，發現龍蝦年齡與rDNA的變化間有很強關聯性，龍蝦愈老，體內的核醣體 DNA數量就愈多。

綜合外媒報導，由於龍蝦會不斷更新身體且無限生長，讓人難以找到歲月的痕跡，因此在理論上它能夠長生不老。過去有科學家推測，龍蝦因為身有一種名為端粒酶的核糖核蛋白複合體，能修復DNA序列，因此可能可以活到超過100歲，不過因為缺乏活體龍蝦的年齡測量證據，因此仍未定論。

不過近日東英吉利大學科學家發表一項研究，與環境、漁業和水產養殖科學中心 (CEFAS) 及國家龍蝦孵化場合作，從龍蝦DNA的變化來測量龍蝦的年齡，研究人員從卵時期開始培育歐洲龍蝦，藉此確定其年齡，接著從龍蝦前爪組織中採樣DNA，分析其中負責控制細胞代謝的核醣體 DNA (Ribosomal DNA，rDNA)。

結果科學家們發現，龍蝦的年齡與rDNA的增生存在很強的相關性，年紀愈大的龍蝦，核醣體 DNA數量就愈多，也能以同樣的方法推估野生龍蝦的年齡。此一發現將對市值超過50億美元的世界龍蝦市場助益甚深，因為目前龍蝦仍以野生捕撈為主，了解龍蝦年齡等基本知識對於市場風險管理至關重要。