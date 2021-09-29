「保證我會跟在你身後走」染疫夫妻緊牽手　相隔1分鐘離世

▲鄧納姆夫婦躺在病床上，雙手緊緊牽著直到最後一刻。（圖／翻攝臉書）

圖、文／鏡週刊

新冠疫情在全球持續蔓延，美國一對已完成兩劑疫苗接種的夫婦於本月染疫，身體狀況急轉直下，27日不幸過世。家人透露，夫妻倆間隔1分鐘離世，到生命最後一刻都牽著彼此的手。

58歲來自密西根大急流城的卡爾鄧納姆（Cal Dunham）與66歲妻子琳達（Linda）向來謹慎防疫，卡爾5月施打疫苗後還在臉書報喜。女兒莎拉（Sarah）向《FOX 17》透露，本月全家人一起去露營，父親事前告訴她身體不舒服，但起初他只覺得是鼻竇炎，之後母親也出現了症狀，過了3天他們仍感到不適，便離開營區。

幾天後夫婦情況惡化，住進醫院並戴上呼吸器，由於兩人都患有慢性病，因此症狀更加劇烈。週日，醫師告知他們已無能為力，一家人決定在隔天拔掉生命維持器。最終，卡爾於27日上午11點07分離世，11點08分妻子跟著離開，他們躺在病床上，直到最後一刻都手牽著手。

莎拉告訴《FOX 17》，媽媽生前總跟爸爸開玩笑說「我跟你保證，你會比我先走，我會跟在你身後。」沒想到一語成讖。莎拉對父母生死相依的境遇感到欣慰，同時譴責輕忽疫情的人們，不把這「60秒內奪走父母生命」的病毒當一回事，因為任何人都可能染疫。親友也在GoFundMe網站為鄧納姆夫婦募資喪葬費，協助減輕家人負擔。

美國CDC研究指出，沒打疫苗的人，病故風險是完整接種的11倍，而美國也已開始施打第三劑疫苗加強針。



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