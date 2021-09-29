美政府爆倒債危機10月面臨停擺！　參院否決提高債務上限落入困境





▲參院共和黨領袖麥康諾帶頭否決民主黨提案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國政府面臨倒債危機，可能於10月1日再次上演部分部門關門的情況，共和黨和民主黨各半的參議院，27日否決民主黨提出的提高舉債上限預算案，若民主黨未在30日前提出替代法案或再度被否決的話，美國政府將會因債務違約，而讓部分政府部門功能失效。

綜合外電報導，美國目前債務上限設在28.5兆美元（約新台幣790.5兆元），但不斷提高的債務尤其在疫情期間的累積下，導致本月23日就高達28.427兆元（約新台幣789.5兆元）。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）警告，若不提高債務上限，美國就會在10月面臨債務違約，部分部門因此必須停擺。

針對民主黨提出的預算案，參議院共和黨人動員全部50席議員投下反對票，民主黨人則是全數投下50票贊成票，但這次預算案通過門檻為60票，除非民主黨爭取到10張共和黨人的票，否則不會通過。

債務上限問題在國會內已爭執數個月，參議員共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）6月就已堅持，現在執政的民主黨應該自己想辦法提高債務上限，不應該靠著兩黨合作來達到只符合民主黨本身利益的事情。

麥康諾說他當然很贊成能夠讓美國政府不至於停擺的方案，但一個重大前提就是不能要他同意提高債務上限。拜登政府上台後宣布的3.5兆美元（約新台幣97兆元）振興紓困案，當時已是在共和黨不同意下強行闖關，共和黨人表示現在不能再要求共和黨贊成提高債務上限。