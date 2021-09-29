多數美國人盼多外交少駐軍　民調：42%支持美軍保護台灣

▲42.2%受訪者支持美軍在台灣受中國攻擊時做出保護。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

歐亞集團基金會（Eurasia Group Foundation）在美國及北約從阿富汗撤軍期間進行的民調顯示，大多數美國人希望能進行更多外交，減少美軍在國外駐紮，另有42.2%受訪者認為，美軍應在台灣受到中國攻擊做出保護。

根據《路透社》報導，該民調於8月27日至9月1日進行，共2168人參與，其中有58.3%受訪者認為，美國應該更積極加入人權、移民、氣候變遷等議題的談判，另有21.6%認為應減少參與、20.1%的人無意見。

42.3%受訪者認同美軍應減少在歐洲、亞洲、中東的駐紮，逐漸將這些地區安全責任轉交到盟友手中，減少對該地區的防衛承諾，另則有32.2%認為美軍應增加海外駐紮、25.5%無意見。

▲美軍MH-60S海鷹直升機。（圖／達志影像／美聯社）



42.2%受訪者認為，若當台灣受到中國攻擊時，美軍應保護台灣，另則有16.2%認為不該這麼做，41.6%不確定該不該這麼做。

62.6%受訪者認同應和伊朗達成阻止其核武發展的協議，37.4%則認為應透過經濟對伊朗施壓，反對談判。

歐亞集團基金會高層研究員馬克（Mark Hannah）表示，美國人在過去2年內，對於外交政策應更加著重於國內民主建設的數量明顯增加，可能反映出這是在美軍撤離阿富汗時進行的調查，「透過軍事手段建立國家和促進民主的失敗很驚人也很殘酷，這可能解釋了前述趨勢的提升，和今年在國內促進民主的願景」。