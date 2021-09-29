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朝中社：北韓28日試射高超音速導彈

▲▼北韓,金正恩,試射導彈,核武,彈道導彈（圖／路透）

▲北韓聲稱試射高超音速導彈（示意圖與本文無關／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官媒29日表示，前一日被南韓和日本偵測到發射的「不明飛行物體」，其實是該國新研發的高超音速導彈。對於國際的關注，北韓駐聯合國大使28日表示，北韓有研發和測試武器的權利。

朝中社報導，北韓國防科學院28日在慈江道試射「火星8號導彈」，實現先前執政勞動黨在第八次全國代表大會上，提出的高超音速導彈研製工作。該項計畫是國防科學和武器系統發展戰略武器領域的5年規劃當中，5巷優先的任務之一。

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