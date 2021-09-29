歐中外長對話內容曝　歐盟肯定台灣是重要經濟夥伴

▲歐盟外交政策高級代表波瑞爾強調歐盟遵守一中政策，但也肯定台灣是重要經濟夥伴。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電

歐洲聯盟與中國外交部長今天舉行戰略對話時提及台灣議題，歐盟表示台灣是理念相近的重要經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，但不承認國家地位。

歐盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天與中國外長王毅透過視訊方式舉行第11屆戰略對話，歐盟對外事務部（EEAS）會後公布對話內容。

波瑞爾與王毅討論了歐中關係、國際和包括阿富汗、緬甸及印度太平洋等區域問題，此外也還談到氣候變化和對抗疫情等全球性挑戰。

歐中外長對話提及台灣議題，波瑞爾在會中強調，歐盟在繼續遵守其一個中國政策的同時，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，肯定台灣是理念相近的重要經濟夥伴，但歐盟不承認其國家地位。

歐盟雖有「一中政策」，但與中國的「一中原則」不同，歐盟與台灣在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域發展更緊密的關係與合作。

另據中國外交部今天發布的聲明，王毅向波瑞爾強調一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中國與歐盟及成員國發展關係的政治基礎，並表示若「基礎不牢，地動山搖」。

波瑞爾在這場對話重申儘管與中國存在分歧，但歐盟和中國需要繼續在一些重要領域進行深入接觸。並提及希望歐中人權對話下一次會議能在今年底前舉行。指這對於解決歐盟和中國之間的分歧至關重要。

EEAS表示2人在人權議題下也討論了新疆和香港的情況，但歐方未提供進一步資訊。