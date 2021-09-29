沙國國王出國9天「行李竟達506噸」　一看清單傻眼：有車有電梯

▲這才是有錢人的出國，沙國國王出訪9天，行李重達506噸，一看清單傻眼「竟然有2輛豪車」。（圖／翻攝自沙烏地阿拉伯外交部臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

平常提到沙烏地阿拉伯，許多人腦中首先想到的，可能就是「有錢、奢華」2個詞。沙國國王薩爾曼（King Salman）數年前訪問印尼9天時，攜帶的行李竟然高達506噸，等同於240頭大象或300輛汽車的重量，協助空運行李的公司指出，他們總共出動了572名員工，才終於完成這項艱鉅任務。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，薩爾曼2017年3月份出訪印尼時，攜帶了506噸行李，等於240頭大象或300輛汽車的重量，內容包含2輛賓士S600豪車、2部電動電梯，隨行人員則多達1500人，包含10位政府部門部長、25位王子、至少100位保安及150多名廚師，出訪陣容相當誇張。

被指定協助運輸行李的公司負責人阿吉（Adji Gunawan）表示，為了處理好506噸的行李，他的公司前後派出了572名員工，費了好大的功夫才終於完成這項艱鉅任務。

其實沙國王室每次出訪他國時，出訪陣容都相當誇張及豪華，例如薩爾曼2015出訪法國，隨行人員也多達1000位，導致當地一處海灘關閉3天，2024年出訪比利時布魯塞爾時，隨行人員也達到了900人與45輛車。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘