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美國會舉行阿富汗聽證會　拜登2高階將領面臨「撤軍檢討」

▲▼美國中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）宣布美軍的撤離行動已全面完成。（圖／路透）

▲美國中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）將就撤軍一事面臨檢討。（圖／路透）

文／中央社

美國國會將就美國結束阿富汗戰爭，從當地撤離美軍和平民爆發的混亂，並導致塔利班（Taliban，或譯神學士）再度掌權，舉行聽證會。美國總統拜登的高階領袖本週將面臨近期最具爭議性的聽證會。

路透社報導，聯邦參議院和眾議院軍事委員會將分別在今天和明天舉行聽證會，共和黨將聚焦於拜登政府在這場近20年戰爭的尾聲犯下的錯誤。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）兩週前面臨類似質問，即使面臨要求下台聲浪，他仍堅定為拜登政府辯護。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預期將讚揚美軍人員，協助空運撤出12萬4000名阿富汗人，這項任務也造成13名美軍和數十名阿富汗人，在喀布爾機場外自殺炸彈攻擊事件中喪生。

一名美國官員告訴路透社，奧斯汀預期將「坦承我們應該可以做得更好」。

這名官員表示，當中包括美軍撤退前最後一次無人機攻擊，五角大廈坦承在那次攻擊中造成10名平民喪生，其中大多是孩童，而非他們原本打算攻擊的伊斯蘭國（IS）武裝分子。

聽證會召開前，參議院軍事委員會共和黨首席成員殷荷菲（James Inhofe）致函奧斯汀，列出一長串請求，要求五角大廈提供資訊，其中包括8月26日機場爆炸事件，以及美軍留下哪些裝備在阿富汗，以及政府未來的反恐計畫。

民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）說，議員也將就「對於如何讓所有曾經協助美國的阿富汗人離開，缺乏協調和實質計畫」提出質疑。

她告訴路透社：「我們不知道能否獲得答案。但關於我們在阿富汗為何淪落到那種地步的問題將會再度被提出。」

其中最難以回答的問題恐怕很多會落到兩位高階將領身上：美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），以及美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）。

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