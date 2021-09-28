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韓媒曝：美國強迫台積電交出「機密數據」　逆轉半導體議價劣勢

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲包括台積電在內的晶圓代工大廠，傳出被美國強迫交出機密數據。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

世界晶片供應，持續受到疫情等因素，持續面臨供應鏈可能斷鏈的危機，為了解決這個問題，美國傳出可能使用極端手段，強迫包括台積電內的晶圓代工業者，交出晶片庫存、訂單、銷售紀錄等企業機密數據。

根據南韓先驅報（The Korea Herald）報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo） 9/23日在白宮舉行的「全球半導體峰會」三星電子、台積電、英特爾、蘋果、微軟、通用汽車、福特、戴姆勒、BMW等都以視訊出席會議。

雷蒙多在會議上指出，美國現階段需要更多晶片供應鏈的資訊，「提高透明性、找出瓶頸所在」。

▲▼ 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（圖／路透）

▲美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（圖／路透）

有媒體詢問，如果晶圓廠商不願交出數據，美國打算怎麼做？雷蒙多回應，「必要時會祭出制裁，但我希望不要走到這一步」。如果美方認為有必要時，可能會引用冷戰時期的國防生產法（Defense Production Act），強迫業者交出數據。

目前白宮給全球晶片廠商45天的時間自願交出數據，但《彭博社》的報導指出，多數企業並不願回應這一要求，因為業者若揭露良率、客戶名單等數據或機密資料，會讓晶圓代工廠與客戶談判時處於劣勢，也等於公開技術程度，因此晶圓大廠如台積電、三星，從來都不會揭露公開良率、客戶名單等資訊，美國這麼做，只是把這家業者逼入牆角。

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