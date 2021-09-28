孟晚舟對美加「沒有利用價值」　吳子嘉：華為已從地球上消滅了

▲吳子嘉表示，孟晚舟現在對於美加來說，沒有利用價值，因為美國已經把華為從地球上消滅掉。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



記者林彥臣／綜合報導

華為公主孟晚舟與美國司法部達成「延期起訴協議」（Deferred-Prosecution Agreement，DPA）後，順利回到中國，外界也解讀，釋放孟晚舟之後，美中關係是否會改善。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，孟晚舟可以重獲自由，是因為她對於美加而言已經沒有利用價值了。

吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》上分析，孟晚舟對於美國、加拿大，已經喪失了利用價值，當初為什麼要抓她？其實不是要修理孟晚舟個人，是要打擊華為。

吳子嘉指出，美國要把華為「從這個地球上消滅掉」，現在成功沒有？已經成功了，現在所有先進國家，歐洲已經沒有人用華為了，亞洲主要國家也沒有了。

▲華為在美國被起訴的案子，跟孟晚舟一點關係都沒有。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



吳子嘉說，華為因為竊盜美國先進科技，現在已經被美國起訴中，所有華為的起訴，跟孟晚舟一點關係都沒有，她會被起訴是因為當時在香港有一家Skycom的公司，賣東西賣給伊朗，所以違反了美國的限制，並且欺騙了幫她匯款的匯豐銀行。

吳子嘉說，孟晚舟這次的緩起訴的說明書裡面，連罰款都沒有，等於說美國現在對她已經沒興趣了，所以故意寫一個緩起訴4年，明年到期就自動不起訴。