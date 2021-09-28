漫迷必追！8國漫畫專家揭開產業秘辛　連續3天講座免費聽

▲2021國際漫畫系列講座《探尋與對話：閱讀世界中的漫畫》，陣容包括在日本有超高知名度的漫畫週刊《少年Jump+》編輯部副編輯長林士平。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

漫畫迷必追！8國漫畫專家齊聚線上，讓讀者不必出國，就能接觸來自不同國家地區、文化背景的精彩漫畫文化，10月1日至3日連續3天，超強陣容還包括在日本有超高知名度的漫畫週刊《少年Jump+》編輯部副編輯長林士平、法國安古蘭歐洲高等圖像學院漫畫學程教授 Johanna Schipper等。

為了推動臺灣漫畫的發展，讓更多人看見臺灣漫畫的美好，國立臺灣歷史博物館主辦「2021國際漫畫系列講座」——《探尋與對話：閱讀世界中的漫畫》，邀請來自臺灣、法國、韓國、日本等8個國家，共21位漫畫專家一起同聚線上分享。

[廣告]請繼續往下閱讀...

系列講座還邀請了來自日本、法國與臺灣在地知名漫畫達人，一同分享各國豐富的漫畫題材發展，超強容包含在日本有超高知名度的漫畫週刊《少年Jump+》編輯部副編輯長林士平、法國安古蘭歐洲高等圖像學院漫畫學程教授 Johanna Schipper、英國倫敦藝術大學倫敦傳播學院的教授Ian Horton等。

▲台灣漫畫家阿尼默作品《小輓》榮獲多項大獎，此次也將現身講座。（圖／主辦提供）



除了有國外漫畫達人參與，活動也邀請了國內資深漫畫人一同分享漫畫藝術的魅力，包含積木文化主編李華、黑白文化主編博雅婷、榮獲「2020波隆那書展拉加茲獎-漫畫類首獎」漫畫《小輓》的作者阿尼默。透過各國專業漫畫達人共同分享漫畫相關知識，期望能夠用輕鬆又有趣的講座對談，讓參與者不僅可以親自看到各國漫畫的不同，還能獲得滿滿的漫畫知識。

「2021國際漫畫系列講座《探尋與對話：閱讀世界中的漫畫》」將以Youtube直播的方式帶領民眾上線環遊世界，總共舉辦5場的線上講座，針對不同漫畫主題，邀請學術、產業、漫畫家等專業講師在線上共同分享，10月1日至3日一連三天的線上講座更是眾星雲集，主辦表示，歡迎有興趣的民眾免費報名。

「2021國際漫畫系列講座《探尋與對話：閱讀世界中的漫畫》」

報名網址：https://reurl.cc/kL5ozK