　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民怨戴手套打麻將不方便！指揮中心曝「規定原因」

0608指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,張上淳,羅一鈞,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布10/5起開放KTV、電子遊戲、桌遊店和麻將館等場所。但有民眾反應打麻將戴手套不方便。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，指引是由經濟部經過相關業者代表討論後送來指揮中心，因就算手部消毒後，還是可能會觸摸到口鼻，如果帶有病毒，病毒就會沾染到器具上，所以目前還是要求要維持手部衛生。

指揮中心昨宣布10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所，必須落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣，不得有陪侍服務行為，從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在電子遊戲場所及資訊休閒場所方面，則規定顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板或採間隔座/梅花座，禁止飲食，場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核，定時執行環境及機臺清消，顧客把玩離開後立即消毒機臺，洗手間加強清消。

至於KTV和婚宴是否有限定人數規定，陳時中表示，小一點的婚宴會館不能超過80人，大一點的可以用每人2.25平方公尺來計算，KTV一樣要做人流控管。

針對桌遊、麻將館要戴手套，羅一鈞說，相關指引是經濟部經過相關業者討論後，送到指揮中心的，因為不管肥皂洗手或是酒精，手部清潔後，還是可以接觸到自己的口鼻部位，若帶有病毒，可能導致病毒沾染到器具上，所以目前還是要求執行手部衛生，也要戴口罩，會看後續落實情形，再做討論。
 

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
快訊／日本宣布「全面解除」緊急事態！　東京終於解禁
跟風買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了
黑絲妹等紅燈停在平交道上！　路人嚇壞：快離開
寶可夢LINE貼圖免費下載！　皮卡丘等16隻都有
快訊／ARASHI櫻井翔、相葉雅紀雙雙宣布結婚
高雄22歲女自轟2槍亡　留遺書與女友訣別：不能娶妳了
中正區50多歲男確診！　曾出入「萬華一些場所」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漫迷必追！8國漫畫專家揭開產業秘辛　連續3天講座免費聽

永靖鄉共好協會喬遷　服務社區不間斷

第二劑莫德納來了！金門縣府設大型接種站　65-74歲長者10月開打

高雄近4萬名學生已打BNT　240人暈針、3697人請防疫假

打過量疫苗有「2大風險」！醫列這些國家都出過包　她1次6劑副作用曝

郵局五倍券「10／4起預約」　30分限5人領券！沒約得等11月才能領

金門縣府將跨海參加旅展　搶攻秋冬旅遊商機

BNT供貨延遲！高雄45校學生受影響　人數約北市2倍

跟風爽買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了　苦主們狂+1

國1彰化－員林施工中！無法開放路肩塞爆　高公局曝「替代道路」

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

動手DIY《魷魚遊戲》焦香椪糖　致命圖形一戳GG！網：用舔的XD

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

漫迷必追！8國漫畫專家揭開產業秘辛　連續3天講座免費聽

永靖鄉共好協會喬遷　服務社區不間斷

第二劑莫德納來了！金門縣府設大型接種站　65-74歲長者10月開打

高雄近4萬名學生已打BNT　240人暈針、3697人請防疫假

打過量疫苗有「2大風險」！醫列這些國家都出過包　她1次6劑副作用曝

郵局五倍券「10／4起預約」　30分限5人領券！沒約得等11月才能領

金門縣府將跨海參加旅展　搶攻秋冬旅遊商機

BNT供貨延遲！高雄45校學生受影響　人數約北市2倍

跟風爽買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了　苦主們狂+1

國1彰化－員林施工中！無法開放路肩塞爆　高公局曝「替代道路」

「朱立倫控制不了藍委！」　民進黨：戰鬥藍變「亂鬥藍」

SOGO忠孝館破億改裝新開幕　全台獨家Hermes Beauty進駐一樓戰區

漫迷必追！8國漫畫專家揭開產業秘辛　連續3天講座免費聽

嫩妻預產期倒數　周孝安工作停擺曝焦慮

永靖鄉共好協會喬遷　服務社區不間斷

黃偉哲打造優質投資環境有成　3年招商1.3兆帶來3萬就業機會

第二劑莫德納來了！金門縣府設大型接種站　65-74歲長者10月開打

快訊／日本9／30「全面解除」緊急事態宣言！東京時隔2個半月終解禁

隔壁「愛情動作片」激烈搥牆　女星葉欣眉：聽久免疫了

中信盃黑豹旗／五專首參戰！全國192隊參賽　10／3線上抽籤

工人整地「巨大雨傘節」爬上怪手　他估超過1.5公尺！網：山神化身

生活熱門新聞

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

719前沒勾AZ 　他「一劑都沒有」！網曝1招有救

快訊／雙北無預警大停電！　範圍超廣士林、三蘆全中

一人打完整瓶BNT！25民眾打了150人份

機車換電瓶卻沒電　桃園女牽去車行查出恐怖真相

用信封袋管錢！NanaQ「節儉狠招」挨罵了

快訊／第十輪不打BNT！加開高端第二劑

接種疫苗後可打手槍嗎？　醫師解答了

快訊／今新增1本土、6境外　無人死亡

第十輪AZ第二劑雙十開打　8QA一次看

台灣「這東西」全球第2貴！　鄉民全炸鍋

北市4000劑AZ「免預約」開打！指揮中心幫解釋原因

「唐鳳獸」影片花費20萬　他100%神還原！費用出爐

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13開賣4天　這款全降價

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

吳姍儒CEO未婚夫「9年前曾當范范MV男主角」

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

他等iPhone 13撐10年合體4s　萬人驚呆

更多

最夯影音

更多
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面