民怨戴手套打麻將不方便！指揮中心曝「規定原因」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布10/5起開放KTV、電子遊戲、桌遊店和麻將館等場所。但有民眾反應打麻將戴手套不方便。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，指引是由經濟部經過相關業者代表討論後送來指揮中心，因就算手部消毒後，還是可能會觸摸到口鼻，如果帶有病毒，病毒就會沾染到器具上，所以目前還是要求要維持手部衛生。

指揮中心昨宣布10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所，必須落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣，不得有陪侍服務行為，從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。

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而在電子遊戲場所及資訊休閒場所方面，則規定顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板或採間隔座/梅花座，禁止飲食，場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核，定時執行環境及機臺清消，顧客把玩離開後立即消毒機臺，洗手間加強清消。

至於KTV和婚宴是否有限定人數規定，陳時中表示，小一點的婚宴會館不能超過80人，大一點的可以用每人2.25平方公尺來計算，KTV一樣要做人流控管。

針對桌遊、麻將館要戴手套，羅一鈞說，相關指引是經濟部經過相關業者討論後，送到指揮中心的，因為不管肥皂洗手或是酒精，手部清潔後，還是可以接觸到自己的口鼻部位，若帶有病毒，可能導致病毒沾染到器具上，所以目前還是要求執行手部衛生，也要戴口罩，會看後續落實情形，再做討論。

