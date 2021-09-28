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夫妻睡夢遭敲門驚醒！鄰居抱怨「層間噪音」強闖砍殺　鋪地墊也沒用

▲▼南韓一對30多歲夫妻因「層間噪音」問題慘遭樓下鄰居持刀砍殺身亡，現場還留有大片血跡。（圖／翻攝自pressian）

▲南韓一對30多歲夫妻因「層間噪音」問題慘遭樓下鄰居持刀砍殺身亡，現場還留有大片血跡。（圖／翻攝自pressian）

記者羅翊宬／編譯

依據南韓住宅法規，「層間噪音」主要指的是樓上與樓下之間的跑步聲、開關門聲、深夜時洗衣機與吸塵器等機械運作聲、寵物吠叫聲等。然而，日前全羅南道卻有一對30多歲夫妻長年來被投訴層間噪音，最後慘遭樓下鄰居持刀砍殺身亡，而年邁的父母則被砍至重傷，只有女兒因為躲在房間才能幸免於難。

根據韓媒《東亞日報》，該起悲劇發生在全羅南道麗水市，死者為住在該棟公寓9樓、經營韓式炸雞餐廳的30多歲金姓夫妻，平常至晚間10點多才會關店回家，2013年搬進該棟公寓後，曾多次向周遭親友抱怨，樓下鄰居對於噪音太過敏感。親友也透露，金姓夫妻曾在家中鋪設地墊，為的就是盡力防止產生噪音吵到樓下鄰居。

報導指出，金姓夫妻膝下有一對就讀國小、國中的10多歲女兒，不過女兒們早已過了會吵鬧跑跳的年紀，加上平時喜歡在房間內繪畫，性格較內向安靜，因此不太可能是鄰居所指造成層間噪音的元兇。

兇手為34歲的鄭姓男子，他從2013年起獨自搬進母親名下持有的8樓公寓。他向警方透露，近年來持續受到層間噪音干擾。

▲▼南韓全羅南道麗水市。（圖／CFP）

▲南韓全羅南道麗水市。（圖／CFP）

今年9月27日凌晨0時33分，鄭男持登山用刀至9樓金姓夫妻家門前敲門大鬧，等到對方從睡夢中驚醒、開門回應後，便隨即上前砍殺對方，並一路至客廳砍殺金姓男子的妻子、岳父母，最後導致金姓夫妻雙雙喪命、岳父母重傷，而金姓夫妻的2名女兒雖躲在房中倖免於難，但卻因飽受巨大驚嚇，目前正接受心理治療。

鄭男在犯案20分鐘後，才於凌晨0時55分回到自己的住處，並主動撥打112向警方自首報案。據悉，鄭男平時不太與鄰居進行任何交流，而他在犯案前並未有服用藥物、或是飲酒過量的情況，做案時意識清楚，就連被逮捕至警察署後，態度依舊相當平靜。鄭男透露，最近正在準備搬家。

麗水警察署指出，其實鄭男9月17日下午6時59分才撥打112抗議樓上層間噪音過大，當時警方接獲報案時建議鄭男向噪音主管機關投訴。警方相關人士透露，「由於當時鄭男並未毆打、威脅被害者，因此警方無法輕易介入。」

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