莫德納保護力勝BNT嬌生！打完120天效力數據曝光　4圖表一次看

▲截至24日，全美已有55%人口完整接種疫苗，75%的人至少施打一劑疫苗。圖為莫德納疫苗。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國正式開打第3劑新冠疫苗，總統拜登已於27日接種BNT加強針。現已知聯邦政府第3劑疫苗施打政策僅限輝瑞BNT疫苗，莫德納、嬌生均尚未獲得批准，外媒商業內幕引述多項研究數據指出，莫德納提供的保護作用比BNT、嬌生更持久，或許莫德納接種者不那麼需要施打第3劑疫苗。

美國政府現行規定，第3劑疫苗施打適用對象為已接種2劑BNT疫苗的65歲以上及有慢性病史的成人，約有6000萬人符合資格；至於施打莫德納、嬌生疫苗的民眾，因缺乏相關資料不建議開放混打。但依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）先前公布的數據，莫德納保護力比BNT更持久，在防止染疫住院方面，莫德納有93%的保護力，BNT則為88%，嬌生僅71%。

莫德納完整接種120天後 有效性幾乎不變

另份報告中，在防止住院效果流失方面，依據美國20座城市的多家醫療機構收集的數據，莫德納疫苗的保護力比輝瑞BNT、嬌生更持久。在完整接種後的120天後，莫德納有效性自93%降至92%，幾乎沒有變化，BNT則是從91%降至77%，而嬌生疫苗接種28天後的有效性為68%。

▼在完整接種後的120天後，莫德納有效性自93%降至92%。點圖可放大。（圖／翻攝自CDC報告，下同）

文中提到，莫德納在維持長期保護力方面表現佳的其中一個原因，可能是劑量更高，以同屬mRNA疫苗的莫德納與BNT相比，莫德納劑量為100微克，而BNT則是30微克。另外也有可能是兩劑施打間隔不同，莫德納間隔4周，BNT則是3周。

Delta病毒讓疫苗效力下降 莫德納比BNT表現佳

面對Delta病毒全美蔓延，CDC也針對65歲以上高齡者進行分析，結果發現，莫德納及BNT對抗染疫及住院的有效性均下滑。但依據圖表，在住院相關數據上，BNT效力下降幅度較大。

對65歲以上高齡族群 莫德納預防染疫住院有效性87%

現已知莫德納及BNT在預防重症及住院方面均有效，特別是在65歲以下的成年人。不過，翻開美國5個退役軍人醫療機構數據，莫德納在保護年長者的表現也不錯，對65歲以上族群預防住院的有效性為87%，而BNT則是77%。

接種莫德納BNT對抗染疫住院 4大年齡層數據曝光

在疫苗有效性方面，若依據全美187間醫療機構的7.4萬多個住院病例，並以年齡層來劃分，得知在30歲至64歲成年人之中，莫德納表現優於BNT。

依據圖表，在6月至8月期間的對抗染疫住院統計中，莫德納在30歲至49歲族群的有效性為99%，高於BNT的82%；在50歲至64歲族群中，莫德納的91%高於BNT的84%。另一方面，在18歲至29歲成年人之中，莫德納與BNT的表現接近，莫德納為82%，略遜於BNT的85%。

截至24日，全美已有55%人口完整接種疫苗，75%的人至少施打一劑疫苗，且美國絕大多數的新冠確診及死亡病例來自於未接種疫苗族群。美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）先前說過，疫情之下最脆弱的族群，就是那些還沒打疫苗的人。

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