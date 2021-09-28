隔壁大叔喪妻好寂寞！每天對女鄰居脫褲還不夠　這次全裸打手槍

▲馬來西亞大叔2年來不斷對女鄰居暴露下體。（圖／翻攝自kwongwah.com）

記者張寧倢／綜合外電報導

遇到性騷擾令人心驚，而當鄰居變成性騷犯時，被害人恐懼更是加倍。馬來西亞霹靂州一名獨居男子2年前開始幾乎天天都會在女鄰居家門口脫褲，最近幾周變本加厲，刻意跑到鄰居家後門「動手把玩」自己的下體，女鄰居忍無可忍決定向警方報案。

綜合馬來西亞媒體報導，太平市新板區（Simpang）一名男子多年前不幸喪妻，加上子女長年在外工作，鮮少回家，幾年來多是一人獨居。受害女鄰居控訴，大約從2年前開始，男子每次經過她家就會刻意在門口脫褲露下體，讓她感到相當難堪，雖然曾經對著男子叫喊，對方卻會假裝沒聽見，而且這種事幾乎每天都會發生一次。

然而，2周前男子的猥褻行為變本加厲，竟然跑到女鄰居家的後門外，以全裸的狀態，用手撫摸把玩自己的生殖器，令她感到相當害怕又難堪，最後實在忍無可忍，她拍下證據照向警方報案，希望能遏止惡鄰的騷擾行為。太平警區主任奧斯曼證實，警方將依刑事法第509條文（侮辱他人貞潔）對男子展開調查。

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