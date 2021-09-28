雷擊打中飛機「高空急墜4秒」！機上175人嚇爆慘叫　驚悚瞬間曝光

▲影片約19秒處，班機搖晃幅度加劇，機上乘客受到驚嚇發出尖叫聲。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯一架載著175人的波音班機25日起飛後，被雷擊擊中且遇上嚴重亂流，班機高度在4秒內下降數百英呎，機上乘客受到驚嚇發出尖叫聲。所幸飛行員最終穩住狀況，緊急迫降成功，全員平安。

綜合每日郵報等外媒報導，該架俄羅斯藍色航空（Azur Air）波音737-800班機25日自葉卡捷琳堡（Ekaterinburg）起飛，原定飛往度假勝地索契（Sochi），然而卻在索契以北約289公里處遇上嚴重亂流，甚至被雷擊中，整架班機猶如自由落體般急速下降。

▲乘客稱，班機被雷擊中的當下，發出巨響。（圖／翻攝自YouTube）

依據乘客拍攝的影片，飛機被雷擊中後遇上嚴重亂流，機身明顯搖晃，許多人感到相當驚慌，發出慘叫。機上乘客葉卡捷琳娜（Yekaterina）透露，事發時飛機正準備降落，「那時晃得非常厲害，接著突然飛機往下，時間約4秒。」

另名乘客安娜斯塔希亞（Anastasia）稱，當時班機穿越巨大灰色雲層後，班機突然被雷擊中，閃光清晰可見且發出巨響，「大家都嚇壞了，還有人覺得是引擎被打到」，瓶裝水、水杯四處滾動，「當時都是尖叫聲、孩子也在哭，那感覺真的太可怕。」

機組員透過廣播說「不要驚慌，請繫好安全帶」，設法成功穩住狀況，讓飛機向上爬升，最終緊急降落在克拉斯諾達爾（Krasnodar）城市，機上全員平安。

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