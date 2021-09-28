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拒打疫苗慘了！　紐約醫護「慘遭開除」還領不到失業救濟金

▲▼美國疫情,紐約疫情,疫苗,接種。（圖／路透）

▲美國紐約州一名醫護正在替民眾接種疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國紐約州8月發布命令，強制要求所有醫護在9月27日以前施打至少1劑新冠疫苗，否則將遭停職或開除，而且還無法領取失業救濟金。各醫療院所執行政策後，發生人手不足、收入劇減的情況，甚至被迫延遲較不急迫的擇期手術（elective surgery），暫時減少醫療服務項目。

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於25日表示，該州45萬名醫院工作人員中，還有16％尚未完全接種；她正在考慮雇用國民警衛隊或他州醫護，填補州內醫護的空缺。州長辦公室指出，如果醫護拒打疫苗而遭開除，也將失去領取失業保險金的資格，除非能夠提供有效醫囑，證明不適合施打疫苗。

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）對該州其他地區接種率較低的情況表示擔憂，他說市內醫院尚未因此規定而經歷重大影響。紐約市健康醫療總局（NYC Health + Hospitals）局長卡茨（Dr. Mitchell Katz）表示，紐約市11間公立醫院的4.6萬名工作人員中，就有5千人還沒施打疫苗，但高達95％的護理師已經接種。

▲▼美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）。（圖／路透）

▲美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）。（圖／路透）

《路透社》報導，紐約州西部最大醫療組織「天主教健康」（Catholic Health）證實被迫延遲「少數」擇期手術，但拒絕透露多少員工遭到停職。

伊利郡醫療中心（Erie County Medical Center）將開除數百名未接種疫苗的職員，因此必須暫緩擇期手術，並且停收轉院的加護病房患者。

發言人卡特勒（Peter Cutler）坦言，擇期手術每周能夠帶來100萬美元收入，因此減少手術不僅造成患者不便，也對營收影響甚鉅，「但是，醫院必須決定在哪些地方做出暫時性改變，盡可能確保其他服務領域受到最少影響」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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