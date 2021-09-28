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研發抗新冠口服藥物　輝瑞展開中後期臨床試驗

▲▼ 藥丸,藥錠,藥物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲這項試驗的目標是，評估藥物在預防感染SARS-CoV-2與14天內出現有症狀疾病上的安全性與有效性。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）今天表示，已對一種藥物展開中後期臨床試驗，可讓暴露於新型冠狀病毒的民眾避免染上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

數家公司正在研發所謂的口服抗病毒藥物，將仿效克流感（Tamiflu）對流行性感冒發揮的效用，避免讓病情惡化成重症。

法新社報導，輝瑞首席科學官多爾斯登（Mikael Dolsten）說：「我們認為要對抗病毒，必須有效治療感染或暴露到病毒的人，在疫苗發揮作用外增添一道防護力。」

輝瑞2020年3月開始研發這款稱為PF-07321332的藥物，與抗愛滋病毒藥物ritonavir合併使用，目前正在進行試驗。

這項臨床試驗將招募2660名成人受試者，他們將在出現初期染疫症狀或首度意識到暴露於病毒時參加試驗，隨機分配服用PF-07321332與ritonavir或安慰劑，在5到10天內每天服用兩次。

這項試驗的目標是評估藥物在預防感染SARS-CoV-2與14天內出現有症狀疾病上的安全性與有效性。

其他公司也在試驗現有的口服抗冠狀病毒藥物，但輝瑞研究的是第一種專門針對新型冠狀病毒的藥物。

這種藥物稱為「蛋白酶抑制劑」，在實驗室試驗中已顯示可以干擾病毒的複製機制。

如果這款藥物可在現實生活中發揮效用，可能只對感染初期階段有效。

等到COVID-19演化成重症時，病毒大致上已停止複製，患者會出現過度活躍的免疫反應。

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