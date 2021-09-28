他車禍昏迷9個月…醒來發現自己被當死人！　還因無故曠職被開除

▲肯亞一名警察發生車禍後躺在醫院昏迷了9個月，結果被當失蹤人口。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

肯亞一名警察發生車禍後躺在醫院昏迷了9個月，結果當他終於醒來時卻發現，自己竟然被家人通報成失蹤人口，就連工作都因為無故曠職而被解雇。

根據BBC報導，在肯亞擔任的萊爾（Reuben Kimutai Lel）於2020年12月21日發生車禍，被送進肯亞首都奈洛比（Nairobi）的大醫院，當時他身上沒有任何身分證件，所以院方也無法確認他的身分，沒想到在他昏迷9個月甦醒後，卻發現他已經被家人通報成失蹤人口，警局更因為無故曠職將他解雇，甚至一度發出逮捕令，但最後因找不到人而撤銷。

A Kenyan police officer has woken up from a nine-month coma to find he had been sacked for desertion.

Neither the family nor the police force had any idea where Constable Reuben Kimutai Lel was - his niece told the BBC they thought he was dead. https://t.co/okvUaGZLP4 — Rachael Akidi (@rakidi) September 24, 2021

萊爾的姪女潔普圖（Joan Jeptoo）表示，他們一直以為萊爾已經死了，甚至有一次在某醫院的停屍間內找到一具腐爛的屍體，當時大家都以為是萊爾，但最後指紋結果不符。院方表示，萊爾醒來之後還沒完全恢復記憶，但能夠清楚說出名字，還知道自己是名警察，所以就立刻通知家屬來指認。

潔普圖說，她和家人收到通知立刻趕到醫院，「我們終於在肯塔亞國家醫院（Kenyatta National Hospital）找到他，但他認不出我，也喊不出其他家人的名字。」現在萊爾已經出院返家休養，警方也正重新安排他復職。

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