他車禍昏迷9個月…醒來發現自己被當死人！　還因無故曠職被開除

▲肯亞一名警察發生車禍後躺在醫院昏迷了9個月,結果被當失蹤人口。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

肯亞一名警察發生車禍後躺在醫院昏迷了9個月,結果當他終於醒來時卻發現,自己竟然被家人通報成失蹤人口,就連工作都因為無故曠職而被解雇。

根據BBC報導,在肯亞擔任的萊爾(Reuben Kimutai Lel)於2020年12月21日發生車禍,被送進肯亞首都奈洛比(Nairobi)的大醫院,當時他身上沒有任何身分證件,所以院方也無法確認他的身分,沒想到在他昏迷9個月甦醒後,卻發現他已經被家人通報成失蹤人口,警局更因為無故曠職將他解雇,甚至一度發出逮捕令,但最後因找不到人而撤銷。

A Kenyan police officer has woken up from a nine-month coma to find he had been sacked for desertion.

Neither the family nor the police force had any idea where Constable Reuben Kimutai Lel was - his niece told the BBC they thought he was dead. https://t.co/okvUaGZLP4