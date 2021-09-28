「大陸給朱立倫賀電高明的很」　邱毅4點分析：駁趙少康謬說

▲2015年朱習會，朱立倫與習近平會面。（圖／國民黨提供）



記者黃巈禾／台北報導

中共總書記習近平發賀電恭喜朱立倫當選國民黨主席，內容重申九二共識、反對台獨，還期盼合作「為國家謀統一」，朱立倫則以「求同尊異」回應。對此，前立委邱毅認為，大陸中央給朱立倫的這封賀電高明的很，他歸納成四點來做解讀。

邱毅表示，大陸中央明顯對朱立倫還有期待，對其選舉期間的「反統言論」也有不滿，因此給了賀電，但比慣例晚了半天，算是表達出「聽其言 觀其行」的態度。

邱毅指出，大陸中央希望兩岸間有政治對話，而政治對話的基礎是「九二共識」，至於九二共識的內涵就是一個中國，也再次提點朱立倫，所以朱立倫的回電，也就不再談「一中各表」。

邱毅提到，除了反台獨與求和平以外，首度提出「與國家謀統一」，這是在歷來賀電中首見的文字，所呼應的內涵就是「一國兩制台灣方案」，等於規範大陸期待國民黨進行對話的框架。

邱毅認為，大陸當然清楚朱立倫的立場，但明顯不願在兩岸問題再無限期拖延下去，趙少康説「台灣只要不搞台獨，大陸就不會採非和平手段」，這封賀電駁斥趙少康的謬説，只有「反獨」，不足以保障「和平」，明確的說，反獨必須結合促統，兩岸才有真正的和平，兩岸才能破冰融冰。

▼習近平賀電，恭喜朱立倫當選黨主席。（圖／國民黨提供）

