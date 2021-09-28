辣妹求合照「趁機爽摸大肌肌」　迪士尼樂園演員1秒變臉趕人

記者吳美依／綜合報導

外國一名捲髮辣妹前往迪士尼樂園遊玩時，想與《美女與野獸》角色「加斯頓」（Gaston）合照，但竟趁機伸出雙手，撫摸對方胸肌。此時，「加斯頓」立刻變臉，往後退了一步大喊，「離開！你玩完了，現在就出去！」

影片中，辣妹第一次遭驅離時，似乎沒有意識到問題嚴重性，還站在原地傻笑，甚至二度伸手想要偷摸「加斯頓」的胸肌。直到她被演員提高聲量、更嚴厲地要求離開，才疑惑詢問「真的嗎？」，最後悻悻然地走掉。

▲外國女遊客亂摸迪士尼樂園演員。（圖／翻攝TikTok@evansnead）

《獨立報》報導，TikTok網友伊凡（Evan Snead）經常分享迪士尼樂園的冷知識與幕後祕辛，如今轉發這部2015年的舊影片，呼籲迪士尼粉絲設身處地著想，尊重工作人員。他強調，「加斯頓」絕對有權驅趕騷擾者，「請不要成為這樣的人」。

網友紛紛留言批評辣妹行徑，並且大讚「加斯頓」勇敢抵抗的處理方式，「她怎麼會覺得可以隨便亂摸不認識的人？」、「沒有人應該在未經允許的狀況下被觸摸」。也有迪士尼員工表示，「還有另一件很重要的事情，請不要讓你的孩子跑過來打我們！」但是，也有部分網友認為「加斯頓」反應過度。

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