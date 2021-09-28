日本宣布打了「這3款疫苗」　入境隔離可以少4天

▲日本10月1日起放寬入境人士隔離時間，完整接種疫苗者隔離期從14天降為10天。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續，施打疫苗成為降低染疫機率的最佳解答，各國也都開始逐步提高疫苗接種率；對此，日本昨（27日）就宣布，雖然目前規定返國者以及入境者須進行居家隔離，不過若是有施打完疫苗，隔離期可從14天縮短至10天。

據《共同社》報導，日本官房長官加藤勝信昨天在記者會上宣布，原本回國者以及入境日本者，必須接受14天的居家隔離，但為了推動停滯不前的社會經濟活動，當局決定，從10月1日起，若有接種完疫苗，隔離期就可縮短至10天，只要在第10天篩檢為陰性就可以出關。

另外，基於新冠疫苗施打率提升，以及確認有效的情況下，原先規定從變種病毒盛行國家抵日者，必須在指定設施接受3天隔離，但從10月1日起，如果有接種完疫苗，就可以直接免除。

至於放寬對象，包含打過美國輝瑞、莫德納和英國阿斯特捷利康（AZ）等疫苗之入境者，且須持有接種證明。

海外的接種證明，只要是日本認可的國家或地區都有效。

延伸閱讀

▸ 又爆分手？小16歲男友留下一句「再見」 蕭亞軒親曝感情動態：留給神決定

▸ 雙北凌晨大停電！ 士林、三蘆漆黑一片…台電急搶修

▸ 19歲女上學前身體不適 母掀裙「看到嬰兒頭」嚇翻：突然就生了