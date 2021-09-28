4年來最多！本屆聯大13友邦發聲挺台　「不該被聯合國體系排除」

▲第76屆聯合國大會總辯論27日落幕。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約27日專電

第76屆聯大總辯論今天落幕，友邦尼加拉瓜外長蒙卡達敦促聯合國落實普遍性原則，接納台灣。台灣15友邦中，13國在總辯論發聲支持台灣參與聯合國體系，為4年來最多。

親自與會的蒙卡達（Denis Moncada Colindres）以西語發言近24分鐘，後半提及台灣時說，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，基於人道理由，落實普遍性原則，讓台灣得以參與聯合國體系各項機制與會議變得無比重要。

尼加拉瓜是本屆聯合國大會總辯論最後一個發言的中華民國邦交國。

本屆聯大總辯論21日展開，為台灣發聲的13友邦，依發言順序為帛琉、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯、巴拉圭、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、史瓦帝尼、聖文森及格瑞那丁、海地、吐瓦魯、尼加拉瓜。未提台灣的2友邦為宏都拉斯、教廷。

與上屆相比，在聯大總辯論替台灣執言的友邦多了瓜地馬拉。

首度出席聯大的瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei Falla）22日說，全球面臨諸多挑戰，他相信台灣可提供經驗、能力和專業知識來加強多邊主義。上屆聯大總辯論瓜國由外交部長布羅洛（Pedro Brolo Vila）代表發言，未聲援台灣。

過去5年，友邦在聯大總辯論發言挺台數量最少的是2019年的11國。本屆13友邦聲援台灣，超越2018、2020年的12國，追平2016年，也是2017年15國以來最多。

COVID-19疫情爆發一年多來，台灣防疫表現亮眼且慷慨援助友邦及理念相近國家，備受國際社會肯定。過去一週，多個邦交國元首與政府領袖在聯大總辯論發言時感謝台灣，敦促聯合國匡正將台灣排除在外的做法。

其中，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）與史瓦帝尼總理克利奧帕斯（Cleopas Sipho Dlamini）都大篇幅強調台灣抗疫之餘不忘協助友邦，不該遭聯合國體系排除在外。

總統蔡英文16日在臉書寫道，台灣在疫情期間貢獻專業與力量，和國際社會積極互助，合作防疫，共同造就強健的「善的循環」，她相信正視台灣2300萬人參與國際社會的權利，接納台灣參與聯合國，可以打造更包容、更接納的聯合國。

即將卸任的日本首相菅義偉24日在聯大總辯論發表預錄演說時雖未指明台灣，但說因應全球衛生問題「不能製造地理上的空白」，傳達日方支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）的立場。

宏都拉斯、教廷多年來都未在聯大總辯論發聲挺台。宏國近年以致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）方式支持台灣參與聯合國體系；友邦代表集體遞函時，教廷一向都會派員參與。今年友邦集體遞函時間尚未確定。

▼尼加拉瓜外長蒙卡達於總辯論中提及台灣。（18分23秒處）

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