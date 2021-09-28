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美R＆B天王勞凱利9項罪名成立！　強迫女性、未成年性交超過20年

▲▼美國R&B天王勞凱利（R Kelly）在紐約庭審中，被裁定9項罪成。（圖／達志影像／美聯社）

▲勞凱利以一首「I Believe I Can Fly」紅遍全球，卻被踢爆邪惡真面目。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國R&B天王勞凱利（R Kelly）的庭審最新結果出爐，陪審團裁定他被控的9項罪成，包括經營長達數十年的敲詐勒索和性販運，他的罪刑傷害了眾多非裔婦女和兒童。

根據英國《衛報》報導，此次長達6周的庭審在檢察官以及辯護律師的結案辯論後，由7名男性和5名女性組成的陪審團從24日開始針對此案討論，並於27日下午宣布結果；陪審團裁定勞凱利在長達數十年的眾多犯罪行為和逃避刑事責任後，9項罪名全數成立。這是「#MeToo」運動以來，對黑人婦女及女童的一項重大勝利；判決宣讀時，勞凱利目光低垂，沒有任何動作。

今年54歲的勞凱利被控的罪名包括，經營以芝加哥為大本營的犯罪企業，專門對女性和孩童下手，對他們精神折磨並強迫他們性交。多名證人表示勞凱利在他們還未成年時，就強迫他們必須服從，而勞凱利的這項計畫可以追溯到至少20幾年前。

▲▼美國R&B天王勞凱利（R Kelly）在紐約庭審中，被裁定9項罪成。（圖／達志影像／美聯社）

▲在多名受害證人的證詞下，勞凱利始終否認犯下被控罪刑。（圖／達志影像／美聯社）

擔任其中幾名被害者辯護律師的阿勒得（Gloria Allred）表示，她有列出一份性犯罪者的清單，裡面包括先前因「#MeToo」運動入獄的好萊塢知名製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），以及已故紐約神秘富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein），但她說勞凱利是他們之中最惡劣的。

勞凱利在2008年因為兒童性虐待照片案在芝加哥被起訴，但最後無罪釋放的他還得以繼續他的R&B事業，直到「#MeToo」運動也找上他，許多受害者紛紛出面指控。

紐約法庭裁定的案件只是勞凱利犯下的諸多罪刑中的一部分，他在伊利諾州在明尼蘇達州也都被指控有罪，但他全盤否認。這些案件仍在進行中，尚未決定最終審判日期。

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