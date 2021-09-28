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IKEA「鯊魚抱枕」官網悄下架　粉絲崩潰連署：救救鯊鯊

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

▲IKEA鯊魚受到全球喜愛，圖為之前在日本推特爆紅的鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合報導

宜家家居（IKEA）日前投下「震撼彈」，風靡全球的鯊魚抱枕（Blahaj）在英國被眼尖的網友發現，官網悄悄下架了該產品，官方也於推特證實，由於斷貨問題，鯊魚抱枕暫時無法販售，而且之後可能只會在開放銷售一段時間，將在2022年4月正式停止供應該產品。此消息讓眾多網友震驚，PTT也有鄉民引用消息，引發網友哀號，「全世界鯊鯊迷怎麼辦」！

事情起源於一名網友23日對英國IKEA推特官方帳號的提問，「求救！官網的鯊鯊抱枕跑去哪裡了？」英國IKEA隔天回覆，「很不幸的，鯊鯊抱枕目前已經沒有存貨，而且我們還不知道產品是否會重新上架。」推文解釋缺貨是因為供應鏈發生問題；當前全球供應鏈仍受到疫情嚴重影響，不只鯊鯊抱枕，就連食材、原物料以及眾多產品都受到衝擊。

英國IKEA於26日更新推文，表示鯊鯊抱枕現在因為供應鏈問題仍暫時無法供應，「該產品可能只會短期供應一段時間，因為它將在2022年4月停止銷售。」

▲▼IKEA官網悄下架鯊鯊抱枕！　英廣大粉絲崩潰秒發連署「救救鯊鯊」。（圖／翻攝自推特／change.org）

▲▼英國IKEA宣布鯊魚抱枕停賣時間。（圖／翻攝自推特／change.org）

▲▼IKEA官網悄下架鯊鯊抱枕！　英廣大粉絲崩潰秒發連署「救救鯊鯊」。（圖／翻攝自推特／change.org）

該則貼文引起網友恐慌，許多人紛紛標籤（TAG）英國IKEA，「拜託不要讓鯊鯊抱枕消失」、「你不能下架鯊鯊！你會後悔的」、「這一天過得真爛，一個產品要停賣了！」

推特更出現「#SaveBlahaj」（拯救鯊鯊抱枕）的標籤，廣大網友們各自分享自己家中鯊鯊的照片，幾乎所有人都在抱怨英國IKEA的決定非常不明智，其中一名網友幫他的鯊鯊抱枕取名保羅（Paul），把保羅抱著另一個抱枕依偎在沙發上的照片PO上網，表示「保羅非常絕望」。

甚至有網友在請願網站「change.org」發起連署，「拯救鯊鯊免於滅絕」！目前已經有超過8成的網友響應連署，許多人也在連署留言中分享自己對鯊鯊抱枕的喜愛。

部分美國網友害怕美國IKEA也會斷貨，但官方回覆表示，「目前美國IKEA沒有停賣鯊鯊抱枕的計畫」。台灣鄉民將消息轉到PTT後，許多人也擔心台灣IKEA是否會停賣，「不是賣很好嗎？為啥停產」、「明天搶一隻先」、「呼，幸好我有了」、「什麼？肩膀要停產了！」

根據實際查訪台灣IKEA網站結果，目前官網並無宣布任何關於鯊鯊抱枕停賣的消息，也可以在產品欄目中找到鯊鯊抱枕（Blahaj），該產品評價高達4.7顆星。

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