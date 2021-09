WHO成立20人新團隊！　重啟「中國新冠疫情起源」調查

▲世界衛生組織正召集新的科學家團隊,試圖重啟2019冠狀病毒疫情起源調查。(圖/路透)

文/中央社

「華爾街日報」(WSJ)報導,世界衛生組織(WHO)正召集新的科學家團隊,試圖重啟COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情起源調查,但可能面臨來自中國的阻力。

根據華爾街日報,世衛正重啟陷入停滯的COVID-19疫情溯源調查。世衛官員警告,對於查明疫情如何爆發,所剩時間已經不多,迄今這場疫情已造成全球逾470萬人死亡。

世衛正召集由約20名科學家組成的新團隊,將委任他們在中國及其他地方尋找疫情起源的新證據,團隊成員包括實驗室安全專家、生物安全專家和遺傳學家,以及深諳病毒如何從自然界擴散開來的動物疾病專家。

根據世衛官員,這個新團隊受命調查疫情起源可能性,包括COVID-19病毒是否可能源自實驗室,這項假設尤其使中國感到憤怒。

這個團隊名為「新病原起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens,SAGO),將是常設委員會,將協助世衛調查未來爆發的疫情,以及確認造成新疾病出現風險增加的人類活動。該小組部分任務將是負責調查現今疫情起源。

世衛官員表示,將在本週結束前選出新團隊成員。但只要僵局仍然存在,迄今尚不清楚,該團隊是否能派專家搭機前往中國,或在解決疫情起源辯論方面取得重大進展。

數月前,世衛領導的另一個團隊曾赴COVID-19首例爆發地中國武漢市展開調查。該團隊在最後報告中指出,在這次任務期間,中國科學家提供的數據不充分,無法回答關於疫情何時、從哪及如何開始散播等關鍵問題。

世衛當時挑選由約10名外國專家組成的團隊造訪武漢,他們建議中國相應專家分析血庫、檢測農場工人及進一步詳查最初可疑病例。中國迄今未說明是否展開這類工作,而原本的世衛調查團隊已經解散。

美國政府及其盟邦持續敦促世衛,繼續展開COVID-19疫情溯源調查。中國已予抗拒,並主張任何其他新調查應聚焦其他國家,包括美國在內。

