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全球首創「AA數字資產管理服務中心」　在新加坡隆重開幕

▲▼A&A數字資產管理服務中心位於新加坡CBD金融核心區。（圖／A&A數字資產管理服務中心提供）

▲A&A數字資產管理服務中心位於新加坡CBD金融核心區。（圖／A&A數字資產管理服務中心提供）

國際中心／綜合報導

2021年9月26日，位於新加坡CBD核心區的AA數字資產管理服務中心隆重開業，新加坡A&A 數字資產管理服務中心是由新加坡AA區塊鏈技術創新股份有限公司獨創，全球首家以「數字資產管理服務」為核心業務的全新概念金融科技服務型平臺機構。該服務中心成立後，將以新加坡本地市場為 基礎和起點，提供可輻射全球的數字貨幣、外匯交易、跨境匯款等金融業務服務。

A&A數字資產管理服務中心位於新加坡CBD核心區，一樓迎街獨立營業場地。中心總面積13000平方呎，一樓為營業區提供客戶咨詢、業務辦理、交易實名認證等業務，二樓為辦公區及貴賓接待區。

A&A數字資產管理服務中心開幕當天，新加坡AA區塊鏈技術創新股份有限公司面對全球社區直播開 幕儀式，活動現場新加坡AA區塊鏈技術創新股份有限公司董事會主席楊斌先生致開幕詞，他說，新加坡是東西方文化的結合，更重要的是新加坡也是區塊鏈的中心。

新加坡AA區塊鏈技術創新股份有限公司正在全力打造新區塊鏈生態體系，8月6日已宣佈進軍AA Megamall區塊鏈商城項目，邁出AA·Chain構建區塊鏈生態第一步。此次全力打造A&A數字資產管 理服務中心是創造區塊鏈價值體系生態的重要舉措。

公司CEO 陸黃斌對媒體表示，這是全球數字經濟、數字資產發展進程中一場真正意義上的「鏈接世界、賦能未來」的偉大探索。中心的開業將為全體水星會員在全球自由的交流、自由的支付、自由的娛樂和自由的生活提供最底層的基礎服務，必將在數字世界形成一幅獨特風景線。

目前入駐A&A數字資產管理服務中心的4家企業有A&A BEACON CAPITAL PTE. LTD，BITDATA DIGITAL TECH PTE. LTD，DS SOLUTIONS PTE. LTD ，LIONEX PTE LTD所有服務中心參與企業均為新加坡本地合法註冊公司，並相應獲得新加坡金融管理局運營批準或經營豁免權。

其中部分企 業獲得新加坡AA區塊鏈技術創新股份有限公司投資。所有A&A數字資產管理服務中心參與企業在新加坡金融管理局的合規框架內與新加坡AA區塊鏈技術創新股份有限公司協同構建全新的區塊鏈生態 場，一改以往線上、模糊的、缺乏監管的區塊鏈企業形象，以公開化、合規化、服務化全面迎合數 字資產管理服務需求，令數字貨幣投資愛好者更加真實的獲取高質量服務和安全交易。

新加坡AA區塊鏈技術創新股份有限公司是由2001年福布斯中國富豪排名第二的荷蘭籍華商楊斌創建，同時他發起去中心化高效節能公鏈AA·Chain，並通過AA·Chain致力以區塊鏈技術重塑全球金融生態。

AA·Chain依靠獨特的技術優勢，解決現存區塊鏈基礎設施領域存在的問題。將建立點對點直接可靠的信任，在社交、支付、娛樂、電商等商業場景中去除中介的干擾，形成新的數字貨幣體系、支付方式、信用機制，打造高效率、低成本、更安全 的新價值網際網路生態結構。

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