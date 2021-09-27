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女童玩自由落體「沒人幫扣安全帶」　出發秒彈飛！狂墜11樓高慘死

記者張寧倢／編譯

美國科羅拉多州的格林伍德洞穴冒險樂園（Glenwood Caverns Adventure Park）日前傳出死亡意外，一名6歲小女孩搭乘全球首座「直墜地底」的遊樂設施時，不幸摔落11層樓的高度身亡，調查報告竟揭露了超扯真相，原來當時小女孩根本就沒有繫上安全帶。

▲▼美國6歲女童搭乘遊樂設施「直墜猛鬼礦坑」（Haunted Mine Drop）意外彈飛慘死，調查發現女童根本沒有扣上安全帶。（圖／翻攝自推特／@Liv__lauren）

▲美國6歲女童搭乘遊樂設施「直墜猛鬼礦坑」（Haunted Mine Drop）意外彈飛慘死，調查發現女童根本沒有扣上安全帶。（圖／翻攝自推特／@Liv__lauren）

根據《鏡報》報導，年僅6歲的女童翁格爾（Wongel Estifanos）5日美國勞動節假期和家人到遊樂園玩，她搭乘一座名為「直墜猛鬼礦坑」（Haunted Mine Drop）的遊樂設施，從地面快速垂直落下110英尺（約33.5公尺）體驗重力自由落體的快感，不料，她卻飛離座位墜地慘死。科羅拉多勞動就業部門與公共安全部門針對死亡進行調查，報告出爐後竟揭開一系列的超扯真相。

報告指出，翁格爾死於「連環的人為操作失誤」，包含出發前她是坐在安全帶上，根本沒有正確地在雙膝上方交叉繫上安全帶，設施操作員們才剛到職2個月，而且沒有經過適當的培訓過程，所以他們沒有注意到安全帶未繫的警報系統。調查人員表示，一名操作人員沒有發現女童坐在安全帶上，另一人則是直接重置系統，並啟動遊樂設施開始運作，於是翁格爾就這樣從座位上被彈飛，直接摔死。

▲▼美國科羅拉多州「格林伍德洞穴冒險樂園」（Glenwood Caverns Adventure Park）。（圖／翻攝自Facebook／Glenwood Caverns Adventure Park）

▲美國科羅拉多州「格林伍德洞穴冒險樂園」建在山坡地上，擁有許多刺激的遊樂設施。（圖／翻攝自Facebook／Glenwood Caverns Adventure Park）

翁格爾的家人透過律師聲明，州報告證實她的死亡是出於遊樂園與設施操作者的多次失誤，而且遊樂園對檢查所有乘客的安全帶是否扣緊，必須負上100％的責人，為了確保不再有人發生同樣悲劇而死，翁格爾的父母呼籲那些曾在搭乘「直墜猛鬼礦坑」時遇到問題的人一起站出來。由樂園方面則表示，對這起事件感到心痛，但從以前到現在，安全一直是他們的首要任務。

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