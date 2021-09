女童玩自由落體「沒人幫扣安全帶」　出發秒彈飛！狂墜11樓高慘死

記者張寧倢/編譯

美國科羅拉多州的格林伍德洞穴冒險樂園(Glenwood Caverns Adventure Park)日前傳出死亡意外,一名6歲小女孩搭乘全球首座「直墜地底」的遊樂設施時,不幸摔落11層樓的高度身亡,調查報告竟揭露了超扯真相,原來當時小女孩根本就沒有繫上安全帶。

▲美國6歲女童搭乘遊樂設施「直墜猛鬼礦坑」(Haunted Mine Drop)意外彈飛慘死,調查發現女童根本沒有扣上安全帶。(圖/翻攝自推特/@Liv__lauren)

根據《鏡報》報導,年僅6歲的女童翁格爾(Wongel Estifanos)5日美國勞動節假期和家人到遊樂園玩,她搭乘一座名為「直墜猛鬼礦坑」(Haunted Mine Drop)的遊樂設施,從地面快速垂直落下110英尺(約33.5公尺)體驗重力自由落體的快感,不料,她卻飛離座位墜地慘死。科羅拉多勞動就業部門與公共安全部門針對死亡進行調查,報告出爐後竟揭開一系列的超扯真相。

報告指出,翁格爾死於「連環的人為操作失誤」,包含出發前她是坐在安全帶上,根本沒有正確地在雙膝上方交叉繫上安全帶,設施操作員們才剛到職2個月,而且沒有經過適當的培訓過程,所以他們沒有注意到安全帶未繫的警報系統。調查人員表示,一名操作人員沒有發現女童坐在安全帶上,另一人則是直接重置系統,並啟動遊樂設施開始運作,於是翁格爾就這樣從座位上被彈飛,直接摔死。

▲美國科羅拉多州「格林伍德洞穴冒險樂園」建在山坡地上,擁有許多刺激的遊樂設施。(圖/翻攝自Facebook/Glenwood Caverns Adventure Park)

翁格爾的家人透過律師聲明,州報告證實她的死亡是出於遊樂園與設施操作者的多次失誤,而且遊樂園對檢查所有乘客的安全帶是否扣緊,必須負上100%的責人,為了確保不再有人發生同樣悲劇而死,翁格爾的父母呼籲那些曾在搭乘「直墜猛鬼礦坑」時遇到問題的人一起站出來。由樂園方面則表示,對這起事件感到心痛,但從以前到現在,安全一直是他們的首要任務。

Oh this is the worst possible finding.

Girl who died on the haunted mine drop ride was reportedly sitting on the seat belt instead of buckled in, and operator overrode the alarm.https://t.co/75evqnlAgC