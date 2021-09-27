近距離開槍爆頭熟睡母　17歲男冷血犯案：她沒收我手機！

Teen Boy Fatally Shot Mom In Head As She Slept After She Took Away His Phone: A 17-year-old Tennessee teen has been charged with the murder of his mother after she took away his cell phone. Shawn Willis is said to have shot Sandy Willis at close range as… https://t.co/Bkh8SB5Mim pic.twitter.com/DZcD4CSIxe — Dr John Wayne Wilson (@johnwayne1) September 25, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名17歲少年因為不爽手機被沒收，竟然趁媽媽熟睡時，持槍朝頭部近距離射殺，由於犯案當時還是未成年者，恐怖犯行直到最近滿18歲轉移到成人法庭才終於公開。

法庭文件顯示，當時17歲的威利斯(Shawn Willis)，被控2020年4月20日晚間趁母親桑迪(Sandy Willis)睡著時，偷偷從床頭櫃拿走對方手槍，裝子彈時為了不把人吵醒，還特別走到樓下，裝好後才返回樓上房間，朝媽媽頭部左側近距離開槍，導致對方當場死亡。

威利斯當年由於是未成年身分，被移送至安德森郡少年法庭管理，直到近來成年轉移至一般刑事法庭才能讓詳細案情曝光，被指控一級謀殺罪的他坦承，當天稍早因為手機被媽媽沒收才會犯案，目前被關押在安德森郡拘留所中，保證金為美元100萬元（約台幣2,772萬元）。

▼少年手機被沒收，竟然因此殺母。（圖／示意圖／達志影像）



