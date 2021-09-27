真子公主癡等3年！準駙馬回日本了　「紮小馬尾3鞠躬」靜默離場

記者葉睿涵／編譯

預計將在10月與日本真子公主完婚的準駙馬小室圭在27日下午從美返日。儘管在機場遇到大批記者圍堵，但穿著西裝、紮起一戳小馬尾的他仍十分淡定，安靜地對在場的媒體鞠了3個躬後，就安靜地離去，已逐漸有王室風範。

據《產經新聞》報導，日本秋篠宮夫婦的長女真子公主預計將在10月與未婚夫小室圭完婚，而小室圭27日也特別從美國返回日本，並將在完成2週的隔離後，就與真子公主完成結婚登記。2人將在處理完戶籍與護照等手續後，一同赴美生活。

▲日本準駙馬小室圭從美返日，準備與真子公主完婚，下同。（圖／達志影像／美聯社）

日媒於當地時間下午3點左右，在成田機場捕獲剛下機的小室圭的身影，只見他身穿深色西裝、留了一頭長髮，並在後腦勺紮起一戳小馬尾，與日本古代的浪人造型十分相似。儘管記者們緊緊跟隨在小室圭的附近，不過他卻未發一語，僅在保鏢們的保護下靜靜地對媒體們鞠了3次躬，就默默地走去辦理入境手續了。

據知情人士透露，真子公主將在10月中旬向地方政府提交結婚申請，並在宮內廳的安排下完婚。報導稱，真子公主大婚的詳細時程與細節將在近日內公佈。

小室圭與真子公主2017年召開記者會宣布即將訂婚後，男方優秀的學歷背景與深刻的五官瞬間贏得國民好感，然而不久後小室圭的母親被爆出與前未婚夫有金錢糾紛，引發熱議，兩人只好無奈地延後婚期。

然而正當輿論處於最高點時，小室圭卻突然將真子公主留在日本長達3年，獨自赴美留學，再度點燃民眾怒火，認為他毫無擔當。在歷經3年的遠距離戀愛後，真子公主終於盼到了準駙馬回國，並即將完婚的時刻，讓全國人民也十分關注這場世紀婚禮。

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