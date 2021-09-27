　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真子公主癡等3年！準駙馬回日本了　「紮小馬尾3鞠躬」靜默離場

記者葉睿涵／編譯

預計將在10月與日本真子公主完婚的準駙馬小室圭在27日下午從美返日。儘管在機場遇到大批記者圍堵，但穿著西裝、紮起一戳小馬尾的他仍十分淡定，安靜地對在場的媒體鞠了3個躬後，就安靜地離去，已逐漸有王室風範。

據《產經新聞》報導，日本秋篠宮夫婦的長女真子公主預計將在10月與未婚夫小室圭完婚，而小室圭27日也特別從美國返回日本，並將在完成2週的隔離後，就與真子公主完成結婚登記。2人將在處理完戶籍與護照等手續後，一同赴美生活。

▲▼小室圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本準駙馬小室圭從美返日，準備與真子公主完婚，下同。（圖／達志影像／美聯社）

日媒於當地時間下午3點左右，在成田機場捕獲剛下機的小室圭的身影，只見他身穿深色西裝、留了一頭長髮，並在後腦勺紮起一戳小馬尾，與日本古代的浪人造型十分相似。儘管記者們緊緊跟隨在小室圭的附近，不過他卻未發一語，僅在保鏢們的保護下靜靜地對媒體們鞠了3次躬，就默默地走去辦理入境手續了。

據知情人士透露，真子公主將在10月中旬向地方政府提交結婚申請，並在宮內廳的安排下完婚。報導稱，真子公主大婚的詳細時程與細節將在近日內公佈。

▲▼小室圭。（圖／達志影像／美聯社）

小室圭與真子公主2017年召開記者會宣布即將訂婚後，男方優秀的學歷背景與深刻的五官瞬間贏得國民好感，然而不久後小室圭的母親被爆出與前未婚夫有金錢糾紛，引發熱議，兩人只好無奈地延後婚期。

然而正當輿論處於最高點時，小室圭卻突然將真子公主留在日本長達3年，獨自赴美留學，再度點燃民眾怒火，認為他毫無擔當。在歷經3年的遠距離戀愛後，真子公主終於盼到了準駙馬回國，並即將完婚的時刻，讓全國人民也十分關注這場世紀婚禮。

►真子公主準駙馬「海王子→古代浪人」　新造型讓日本人大崩潰
►日本真子公主為下嫁「軟飯男」放棄3823萬嫁妝！連婚禮都不辦了
►日本真子公主硬要嫁「軟飯男」！赴美前將入住月租13萬↑高級公寓

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
義美員工買自家鮮奶　「發票爽中1000萬」
陳柏惟道歉了！　「和立院、國防部對通譯認知不同」
海邊撿到「腥臭物體」　爽賺2500萬！
放火燒全家　16歲狠兒「知道把門反鎖家人就出不來」
新北男高樓墜下　全身骨折慘死
只剩3天了！ 「這2種生活補貼」逾期不核發
北市開打第2劑莫德納　明起平台開放預約
3分鐘片曝光！色狼一路尾隨女學生　媽媽1舉動救了她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

74歲變態老翁性侵10歲孫女！硬上6次還用手機拍淫片　律師也很無奈

高市早苗︰若任首相將推3項對台防衛合作　中媒反批「妄自尊大」

男女貼身熱舞嗨翻「1張派對照」瘋傳！　網一看秒懂：不單純

捷運站驚見魷魚遊戲！翻版孔劉狂玩打畫片　網點出1重點：不正宗

泰國防疫鬆綁　10月起「完整接種疫苗者」入境隔離縮短至7天

全球首創「AA數字資產管理服務中心」　在新加坡隆重開幕

海邊晨跑撿19.5kg「腥臭物體」　一看竟是龍涎香！爽賺近2500萬

南韓開放青少年施打BNT！369萬名高風險族群「打第3劑」

CNN讚爆台灣！　全球民主衰退「台灣逆風成長」成國際亮點

女童玩自由落體「沒人幫扣安全帶」　出發秒彈飛！狂墜11樓高慘死

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

控賓士駕駛「比中指+惡意逼車」 車主無奈PO網：哪得罪你們？

74歲變態老翁性侵10歲孫女！硬上6次還用手機拍淫片　律師也很無奈

高市早苗︰若任首相將推3項對台防衛合作　中媒反批「妄自尊大」

男女貼身熱舞嗨翻「1張派對照」瘋傳！　網一看秒懂：不單純

捷運站驚見魷魚遊戲！翻版孔劉狂玩打畫片　網點出1重點：不正宗

泰國防疫鬆綁　10月起「完整接種疫苗者」入境隔離縮短至7天

全球首創「AA數字資產管理服務中心」　在新加坡隆重開幕

海邊晨跑撿19.5kg「腥臭物體」　一看竟是龍涎香！爽賺近2500萬

南韓開放青少年施打BNT！369萬名高風險族群「打第3劑」

CNN讚爆台灣！　全球民主衰退「台灣逆風成長」成國際亮點

女童玩自由落體「沒人幫扣安全帶」　出發秒彈飛！狂墜11樓高慘死

舊手機注意！Android 2.3.7版薑餅人　今起無法登入Google帳號

前男友秀打碼照：又屠龍了　她截圖下標「有女友又約炮」挨告

劉冠廷新片現身引大爆笑！香港人認證「像《無間道》梁朝偉」

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病　疾管署揭調查方向

74歲變態老翁性侵10歲孫女！硬上6次還用手機拍淫片　律師也很無奈

永不輕言放棄！ 帕運羽球國手方振宇28日為統一獅開球

群創高雄廠入選WEF燈塔工廠！導入工業4.0　產量提升22%、員工產值提升8%

內行人曝本島客買金門房三大理由　一種產品很難買

狗玩伴突然倒地...翻白眼斷氣　白汪「哭泣狂搖」守身旁想喚醒

T3BA企業聯賽第三站　新竹攻城獅首嚐冠軍滋味

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

國際熱門新聞

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

虎鯊猛咬！他見1條腿漂走低頭崩潰

女上酒吧5分鐘路程遇襲亡　震驚英國

情侶車震嗨到滑落山坡　兩人脫光黏緊緊

即／德國變天！梅克爾政黨落敗

全球民主衰退　CNN讚爆台灣逆風成長

一哭就流石頭　少女每天掉15顆

美肯德基「無雞可賣」　全球供應斷鏈

美國發「紙荒」　好市多祭衛生紙限購令

海邊晨跑撿19.5kg「腥臭物體」　價值近2500萬

腳大的男人更會劈腿！這鞋碼機率最高

食材荒！　美肯德基「無雞可炸」珍奶沒珍珠

梅克爾為何卸任？德國關鍵選戰QA一次看

更多熱門

相關新聞

日本爆紅「貓咪餐桌」網笑翻

日本爆紅「貓咪餐桌」網笑翻

結合鏟屎官的使用需求，越來越多家具會考慮毛小孩的生活習慣來設計商品，日本近期就打造了一款「中空餐桌」，剛看到外型時很多人會不解，中間的圓孔到底是用來做什麼？其實請貓咪來一試便知，因為貓咪會從中鑽出，「盯著主人吃飯」模樣相當可愛。

狗肉煮湯養顏消暑？文在寅擬禁南韓吃狗肉

狗肉煮湯養顏消暑？文在寅擬禁南韓吃狗肉

加入CPTPP　政經角力台灣難迴避

加入CPTPP　政經角力台灣難迴避

《魷魚遊戲》電話被打爆！他承諾用1億韓元買

《魷魚遊戲》電話被打爆！他承諾用1億韓元買

日本疫情降溫　9／30有望解除緊急事態

日本疫情降溫　9／30有望解除緊急事態

關鍵字：

日本日韓要聞真子公主小室圭日本皇室

讀者迴響

熱門新聞

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

剛離家房間秒燒！高中生坦承：曾點蠟燭

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面