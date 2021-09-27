5.8強震猛襲希臘克里特島　已釀1死9傷！深度僅10公里

▲ 希臘發生極淺層地震。（圖／翻攝自USGS）

記者陳宛貞／綜合外電報導

希臘政府表示，該國最大島嶼克里特島27日發生芮氏規模5.8地震，造成一座教堂倒塌，一名男子死亡。另有9人因地震受傷，還有許多建築物損毀。地震學家樂卡斯（Efthymios Lekkas）指出，地震造成相當大的損失。

根據美國地質調查局（USGS），希臘當地時間27日上午9時17分（台灣時間下午2時17分）發生規模6.0強震。歐洲-地中海地震中心（EMSC）初步測得規模為6.5，現已下修至6.0，震央距離克里特島最大城伊拉克里歐（Irákleion）僅25公里。雅典地球動力學研究所測得5.8，震源深度10公里。

根據《路透社》，一座正在翻修的教堂因地震倒塌，造成一名男子喪命。民房當局指出，有9人在地震中受傷，多座建築物被毀。

伊拉克里歐許多民眾跑到戶外避難，學生也被要求離開教室。當地官員向電視台表示，搖晃很強烈，持續好幾秒。

BREAKING: Powerful 6.5 magnitude earthquake hits Crete, Greece pic.twitter.com/Q8s4dlWN73 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 27, 2021

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