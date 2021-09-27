揭秘飯店超噁內幕！前員工曝「房內4雷區」千萬別碰：進門立刻丟掉

記者葉睿涵／綜合報導

由於人力和打掃時間不足，飯店不可能做到100%消毒清潔已是眾所周知的事，不過一名曾在飯店工作的模特李希洛瑪（Angela Riihiluoma），最近再次在TikTok披露了更多飯店業不為人知的「內幕」，讓不少人大呼「太噁心了」。

▲一名飯店前員工最近分享了飯店房內最髒的4個區域，此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

綜合外媒報導，李希洛瑪在她的TikTok系列影片中指出，這些「飯店秘辛」是她一位已在飯店業工作了20年的男性友人告訴她的，「我聽完後真的十分震驚，因為這些都是絕密的消息，但我現在要分享給你們」。

李希洛瑪首先建議，「無論你多愛咖啡，永遠、永遠不要使用房間內的咖啡機，因為有些人會將它當成尿壺。」此外，她也不建議旅客使用放置在浴室內的漱口杯，因為「清潔人員顯然沒有那麼多時間來徹底打掃，所以他們通常只會用清潔劑擦一擦杯子，甚至連洗都不洗。」

你可能沒想到房間內的冰桶也是一個地雷吧？李希洛瑪提醒，如果冰桶內沒有塑料襯墊，那千萬不要使用它，因為它可能曾被當成嘔吐桶、尿壺等，「另外，床上最上層的被套也千萬不要使用，它太髒了，請一進門就立刻取下丟到地上」。

除了提醒人們不要踩雷的4個區域外，李希洛瑪也分享了住飯店時的必備物品。她表示，由於大部分的飯店完全不會清理房內的地板，因此她建議人們在房內一定要隨時穿襪子或拖鞋，即使在浴室也最好穿著拖鞋，「因為顯然的，一面洗澡一面尿尿是人們很愛做的一件事」。

李希洛瑪的影片曝光後，在TikTok上瞬間就吸引了逾600萬人觀看，同時也釣出不少曾在飯店工作過的網友留言指出，「真的是那樣！他們從來不洗被子，只洗床單」、「玻璃杯的事情是真的，還有，千萬別用被子」。也有網友在看完影片和留言後害怕地表示，「真的太噁心了，我以後只敢睡在我的車裡。」

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