高市早苗︰若任首相將推3項對台防衛合作　中媒反批「妄自尊大」

▲日本自民黨總裁選舉候選人、前總務大臣高市早苗表示，若當選她將推動與台灣的雙邊合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本自民黨總裁（黨魁）選舉29日即將投開票，勝選者將於10月4日國會中被指名為日本第100任首相。參選人之一的前總務大臣高市早苗20日才與台灣總統蔡英文視訊對談，又在27日的廣播節目中表示有必要制定一套，針對台海發生緊急狀況的日美共同作戰計畫。然而，此言也引起中國媒體批評。

根據日本《J-CAST》報導，高市早苗今晨於電台廣播節目受訪表示，台海的穩定關乎尖閣諸島（台稱釣魚台）和琉球群島的防衛，對日本安全保障相當重要，終於作為政治課題浮上水面，但由於日、台之間沒有保密的通信手段，或即時共享訊息的管道，也缺乏當台灣海峽與巴士海峽發生緊急事故時能與台灣合作的框架。

對此，她提出若當選將推動與台灣的3項雙邊合作：

一、簽署防止台灣領海領空發生事故協定

二、建立日台熱線

三、共享侵犯領空相關的航空情報，並互相通報

高市早苗更直言，有必要讓中國清楚地知道「侵犯台灣的成本和風險」，因此需要制定針對台海危機的日美共同作戰計畫，建議構築包含台灣在內的多國合作機制，以及實施聯合軍事演訓。另外，她也希望能事先和台灣協商，萬一事態爆發，該如何保護日僑等避難問題。

▲中國外交部發言人趙立堅最近再次重申「一中原則」，反對台灣申請加入CPTPP一事。（圖／CFP）

中國官媒《環球網》27日報導，譴責高市早苗「妄自尊大」炒作涉台事宜，大放厥詞。報導抨擊，日本政客近來頻頻炒作涉台問題，重申中國外交部稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」的立場，嚴正敦促日方有關人士不得以任何形式干涉「中國內政」，不得以任何形式向「台獨」勢力發出錯誤信號。

另外《環球網》也直指，高市背後「靠山」前首相安倍晉三修憲野心畢露，因為他曾說，「（台灣）有可能立即發生會造成重大影響的事態，日本處於這樣嚴峻的安全保障形勢下，有關（日本）憲法的問題不能避而不談。」

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