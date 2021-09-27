狗肉煮成補身湯養顏消暑？文在寅：考慮讓南韓「禁止食用狗肉」

▲文在寅2017年7月曾在青瓦台公開領養流浪犬「托利」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓過去每逢夏季三伏，便有食用以狗肉熬成「補身湯」的飲食傳統，環境髒亂不堪的狗肉農場為人詬病，從1998年漢城（首爾）奧運之後，由於政府大力整頓市容，食用狗肉的飲食文化開始改變，至今也關閉不少大型的狗肉販售市場。南韓總統文在寅今（27）日表示，將慎重檢討是否該禁止食用狗肉。

根據《韓聯社》報導，文在寅27日在青瓦台與國務總理金富謙召開每周例行性的會議時，提及未來將審慎考慮是否該禁止食用狗肉，此外還在會議上收到來自各部門的報告，內容提到改善遭棄養貓狗的管理體制。

其中金富謙提到，未來將推動提高寵物登記率、室外犬隻結紮手術、強化管理監督委託動物保護中心、導入民間保護設施申告制度、充實動物保護管理系統等。

報導指出，南韓政府將於30日確定棄養貓狗管理體系等各種改善方案細項，並將對外發表，屆時由金富謙主持該場會議，其中是否會包含文在寅提到的考慮禁止食用狗肉，將回為整場會議的焦點之一。

▲南韓動保人士曾於去年7月在青瓦台附近舉行示威集會，抗議國內食用狗肉的文化。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，文在寅在青瓦台領養、飼養至少3隻狗，其中還曾於1日在社群網站上透露，其所飼養的珍島犬麻魯（마루）、熊熊（곰이）曾在3個月前生下7隻幼犬，之後應網友們的意見將幼犬分別取名為美美（아름）、麗麗（다움）、江山（강산）、春天（봄）、夏天（여름）、秋天（가을）、冬天（겨울），是知名的愛狗人士。

南韓動保團體KARA（Korea Animal Rights Advocates）曾於2018年7月向青瓦台遞出請願書，呼籲文在寅能推動全國禁止食用狗肉，以此「保護麻魯的好朋友」。同年7月，文在寅的女兒文多惠（문다혜）更帶著其中一隻寵物犬托利（為首隻文在寅在青瓦台飼養的流浪犬）到首爾廣場，參加呼籲禁止食用狗肉的集會。

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