她35歲「財富自由」爽退休！不買新衣、自備午餐　超狂存錢秘訣曝

▲英國一對夫妻分享存錢秘訣。（圖／翻攝www.alandonegan.com）



記者吳美依／綜合外電報導

英國夫妻艾倫（Alan Donegan）與凱特（Kate Donegan）非常節儉且理財有方，女方35歲那年就成功存到第一桶金，宣布退休、享受財富自由的生活。凱特宣稱，她讀大學期間從沒買過新衣服，總是自己準備午餐，出社會後也積極學習投資，因此如今不必工作就能年收6.5萬英鎊（約新台幣246萬），而這些生活習慣至今沒有改變。

凱特在牛津大學數學系肄業後，前往哥斯大黎加當志工服務，並且認識了艾倫，回國後在倫敦大學攻讀統計學，此期間都與父母同住、避免支出。她2008年畢業後，小倆口一起搬到男方祖父母家裡，省下房租，「我們總是自己帶便當，開著一輛中古Škoda，邀請朋友來家裡作客，而非出門砸錢玩樂一整晚」。

▲凱特與艾倫目前經營理財部落格，分享省錢與投資技巧（圖／翻攝www.alandonegan.com）

凱特與艾倫拚命存錢，2010年就付得起2萬9650英鎊（約795萬）買下一間2房公寓，2014年每月一共能存3000英鎊（約11.3萬元）。此時，他們已經設立目標，將在3年內存到100萬英鎊（約新台幣3800萬）並且退休，而且果然做到了，如今專注投入興趣、出國遊玩並且經營部落格教大家省錢。

凱特透露表示，她和老公很享受工作，但更嚮往在朝九晚五的作息之外，能夠隨心所欲去做想做的事情，「這關乎財富自由與生活品質。對於很多人而言，一間大房子與名牌服飾象徵成功，但我有自由與選擇，這才是最大的成功」。

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