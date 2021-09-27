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彭博：中國限電危機「是自己造成的」　繼恆大後的下個經濟衝擊

▲▼中國河北省張家口一家發電廠為迎接2022年2月北京冬奧來臨，計畫發展風力發電，中國限電相關資料照。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國河北省張家口一家發電廠為迎接2022年2月北京冬奧來臨，計畫發展風力發電。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

中國10多個省份進入限電，彭博社26日報導稱，中國大陸各地的工廠被勒令限制生產或關閉，如同恆大危機對金融體系帶來的衝擊一樣，在當局的能源目標恰逢能源價格飆漲之下，可能導致中國率先陷入一場電力供應危機，為這個亞洲最大的經濟體帶來沉重衝擊。

彭博報導，中國近一半的地區未達到政府設定的「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）目標，正面臨著限電壓力，受影響最劇的是江蘇、浙江、廣東3個占中國經濟近3分之1的重要地區。日本野村控股公司分析師Ting Lu警告，市場注意力集中在恆大集團與中國房地產限制政策上，導致電力供應的衝擊被低估，甚至可能錯過了。他預測，中國經濟表現本季度將會收縮。

▲▼江蘇省無錫一家鋁錠倉庫，中國限電相關資料照。（圖／路透）

▲中國限電影響煉鋁廠運作。圖為江蘇省無錫一家鋁錠倉庫。（圖／路透）

報導指出，電力需求不斷增長、煤炭與天然氣價格飆升，以及北京政府訂出的嚴格減排目標，都是中國限電的原因，首當其衝的是其境內龐大的製造業，從煉鋁廠、紡織廠與大豆家工廠等都被要求限制生產活動，某些狀況下甚至被迫完全關閉。

報導稱，儘管中國電力危機反映出全球能源供應極度緊張，但在一定程度上卻是中國自己造成的，因為中國國家主席習近平試圖在明年2月北京冬奧之前，向國際社會表明他對經濟去碳化是認真的。

報導提到，中國動力煤期貨價格過去1個月屢創新高，原因是對煤礦安全與汙染的擔憂而限制本土產量的同時，繼續禁止從最大供應國澳洲進口動力煤，另外，歐亞天然氣價格也在各國競價搶購中飆升至季節性高點。以往中國冬季用電量激增中，許多人會選擇柴油發電機來填補電力短缺，但今年當局政策進一步限制能源行業的產量而出現危機。

▲▼黑龍江省哈爾濱一家燃煤電廠周邊街景，中國限電相關資料照。（圖／路透）

▲今年冬天，中國經濟面臨煤炭和天然氣嚴重短缺的風險。圖為黑龍江省哈爾濱一家燃煤電廠周邊街景。（圖／路透）

據《日經新聞》報導，蘋果（Apple Inc.）與特斯拉（Tesla Inc.）供應商26日停止了部分中國廠區的生產，但全球最大的iPhone生產基地──富士康位於龍華、觀瀾、太原與鄭州的工廠則沒有受到限電的影響。一些小公司開始通知證交所，他們被迫限電或關廠，沒有投資這些公司的大量外資可能會忽視這點，但最終可能演變成所有產品出現短缺，擾亂供應鏈。

Ting Lu表示，限電措施將波及並影響全球市場，「很快地，從紡織品、玩具、機器零件與電子元件的全球市場將感受到供應短缺的壓力。」中國經濟歷經過去一年的V型反彈後正面臨多重壓力，限電則是新的威脅，與歐洲能源動盪一樣，決策高層將面對如何在不損害仍舊脆弱的經濟狀況下追求環境減排目標的挑戰。

中國政府將全年經濟成長目標訂為6％，今年上半年表現為12.7％。麥格理銀行集團首席中國經濟專家胡偉俊表示，中國的政策制定者似乎願意接受在今年剩餘時間內放緩經濟增長速度，以求實現碳排放目標，「GDP超過6％很容易達成，但以上半年的強勁增加來看，要實現減排目標並不容易。」

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