　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

6歲女童「五官分裂」全對稱！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

▲印度一名女童因天生頭骨畸形，手術所導致的外表，讓她被村民視為是印度教中「象頭神」的化身。（圖／翻攝DailyStar）

圖文／CTWANT

印度一名6歲女童因為天生頭骨畸形，經手術矯正後雖已恢復健康，但她的臉部中間留下一道大疤痕，鼻子也被這條疤痕「一分為二」變成兩個鼻子，特殊的外表竟引來當地村民覺得，像是印度教中「象頭神」，因此被當成神明膜拜。

據《每日星報》報導，住在印度北方邦村莊的這名叫做拉克什米（Lakshimi）的女童，出生時因為頭骨異常，山根與鼻樑部分過度增生，導致臉部畸形，一出生沒多久，就接受了矯正手術，但這場手術在她的臉上正中間的位置，創造了一道巨大疤痕，五官就像是從臉部正中央分裂，外觀看起來，她就像是有了「兩個鼻子」。

女童拉克什米在家中排行老四，但出生時因為頭骨異常，山根與鼻樑部分過度增生，導致臉部畸形，很快就接受了矯正手術，但術後的巨大疤痕像是將她的五官從臉部正中央分裂一般，乍看之下像是擁有「兩個鼻子」。

原本拉克什米奇特的外貌，讓她屢受同齡孩童排擠，但後來有人說，她的外貌就像是印度教傳統神明「象頭神」（Lord Ganesha）轉世，消息傳開後，不少民眾開始視她為「吉祥天女」，不停對她膜拜，還有在印度傳統節慶時，獻上金錢和禮物，希望獲得她的祝福與加持。

不過醫師還是建議拉克什米，長大後可以評估，是否再進行整形手術，但目前女童家的經濟狀況，還無法負擔這筆龐大費用，但家人會持續努力，希望能讓拉克什米回到與一般人一樣正常的生活。

延伸閱讀
14歲少女遭學姐體罰「深蹲150下」終身拄枴杖　起因竟是「一包零食」
57歲張曼玉神隱近況曝光　香港街頭直擊「瘦成皮包骨」超心驚
朱立倫收「習賀電」遭綠營強攻　趙少康諷民進黨吃味了

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
LIVE／防疫再鬆綁！　陳時中最新說明
1千萬飛了！承德路社區7年跌16%　專家：應再多放幾年
快訊／單車男找到了！　高雄愛河1天2溺斃
蔬菜物流驚見「長髮美女搬貨」！真實身分是一線女星：農民辛苦了
15歲少女得怪病　一哭眼睛流出石頭
猛超數位券215萬份「紙本贏在哪？」　網揭2優勢怎麼輸
住知名五星飯店「半夜房門被開」！　櫃台丟1句話引眾怒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自民黨黨魁選舉　河野太郎呼聲高！離首相大位最近的一次

一開傘失控下墜！　跳傘搭檔「高空對撞」他揪友挑戰竟慘死

日「寶可夢卡牌」黃牛炒價1張近千萬　他下單收到「照片」秒傻眼了

6歲女童「五官分裂」全對稱！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

一哭就流出石頭！　15歲少女得怪病「每天狂掉15顆」醫生也傻眼

梅克爾政黨得票率史上最低！穩坐31年選區變天　敗給27歲新秀

所有男人都要像塔利班！阿富汗祭新規定：理髮師禁為顧客理髮剃鬚

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王...打敗三上悠亞、高橋聖子

金與正釋善意？青瓦台點出「破冰關鍵」　卻發現北韓還是拒接電話

路邊垃圾桶突然起火　警撲滅發現「3具碎屍」：裡面還有兒童！

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

三寶伯疑不想待轉「螃蟹式左切」 下秒與汽車擦撞...網：還闖紅燈！

自民黨黨魁選舉　河野太郎呼聲高！離首相大位最近的一次

一開傘失控下墜！　跳傘搭檔「高空對撞」他揪友挑戰竟慘死

日「寶可夢卡牌」黃牛炒價1張近千萬　他下單收到「照片」秒傻眼了

6歲女童「五官分裂」全對稱！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

一哭就流出石頭！　15歲少女得怪病「每天狂掉15顆」醫生也傻眼

梅克爾政黨得票率史上最低！穩坐31年選區變天　敗給27歲新秀

所有男人都要像塔利班！阿富汗祭新規定：理髮師禁為顧客理髮剃鬚

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王...打敗三上悠亞、高橋聖子

金與正釋善意？青瓦台點出「破冰關鍵」　卻發現北韓還是拒接電話

路邊垃圾桶突然起火　警撲滅發現「3具碎屍」：裡面還有兒童！

22萬小店家沒領到營運衝擊補貼　跨黨派立委要求展延至10月底

不爽車影響出入…他把貨車司機「關冷藏櫃8分鐘」！下場慘了

少女北上覓職首日「W飯店酒醉成性奴」　表哥接無腦電話：出事了

台南東、北區新案站上4字頭　2潛力區被指將接棒挺進

基隆捷運升級中運量經費增300億元　交通部：一個月內確認路線規劃

1千萬飛了！承德路社區7年跌16%　專家建議：應再多放幾年

和牛吃到飽「店家不虧本？」2關鍵曝光　網哭了：反正吃不出來

洋基獨居外卡領先功臣　史丹頓連3戰轟爆紅襪打擊率高達5成83

自民黨黨魁選舉　河野太郎呼聲高！離首相大位最近的一次

安婕希痛失「10歲愛兒」！　狼狽復工爆吐...冒人群恐懼症

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

國際熱門新聞

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

虎鯊猛咬！他見1條腿漂走低頭崩潰

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

女上酒吧5分鐘路程遇襲亡　震驚英國

情侶車震嗨到滑落山坡　兩人脫光黏緊緊

即／德國變天！梅克爾政黨落敗

美肯德基「無雞可賣」　全球供應斷鏈

美國發「紙荒」　好市多祭衛生紙限購令

梅克爾為何卸任？德國關鍵選戰QA一次看

一哭就流石頭　少女每天掉15顆

食材荒！　美肯德基「無雞可炸」珍奶沒珍珠

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

瑞士贊成同婚票勝　全球第30個彩虹國

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

更多熱門

相關新聞

一哭就流石頭　少女每天掉15顆

一哭就流石頭　少女每天掉15顆

印度北方邦一名15歲少女生身上發生奇異現象，只要一哭就會從眼睛中流出石頭，家人聲稱，過去2個月來，她的眼睛每天都會流出10至15顆石頭，怪異症狀引發關注。

57歲張曼玉「瘦成皮包骨」近況曝光

57歲張曼玉「瘦成皮包骨」近況曝光

酒店妹接客遭下藥「失魂變了人」　身體全不明瘀青

酒店妹接客遭下藥「失魂變了人」　身體全不明瘀青

iPhone 13被說像12S　2圖表看懂「好料藏細節」

iPhone 13被說像12S　2圖表看懂「好料藏細節」

單親家境差！婆婆酸窮還餵臭食物

單親家境差！婆婆酸窮還餵臭食物

關鍵字：

周刊王Lakshimi象頭神印度

讀者迴響

熱門新聞

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

台積電怒砍7員工內幕曝　「過於高調囂張」

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

全聯最新中獎發票名單出爐

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面