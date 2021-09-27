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你常便秘或腹瀉嗎？營養師揭「7類型便便」解析狀況

▲大便,廁所,便秘,煩惱,馬桶,上大號示意圖。（圖／CFP）

▲你常有便秘或腹瀉的困擾嗎？快來看看專家怎麼說。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

你常有便秘或腹瀉的困擾嗎？或者是不清楚自己的便便狀況？營養師高敏敏在IG分享表示，大家可以透過便便形狀來判斷消化道狀態跟飲食方針，建議大家在沖馬桶前，可以先觀察一下黃金們是屬於哪一種，高敏敏指出，布里斯托糞便分類法（ Bristol stool form scale）依照外觀的不同，大致分為7種類型。

▲營養師揭「7類型便便」解析狀況。（圖／營養師高敏敏提供）

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▲大家可以透過便便形狀來判斷消化道狀態跟飲食方針。（圖／高敏敏營養師提供）

如果是便秘通常會形成像「羊便便」或「凹凸不平」的形狀，可能缺乏水份或膳食纖維，腸道蠕動能力較差，或是情緒一直在緊張、興奮的狀態，也可能拉出羊咩咩般的便便。要如何解決便秘問題？，高敏敏透露4種方法，包括「喝水要足夠幫助沖刷，建議每日喝體重x30-40(ml)的水量」、「每天至少3拳頭蔬菜＋2拳頭水果，補充膳食纖維及維生素」、「補充好油幫助腸道潤滑，可以以植物油或魚油為優先選擇」、「澱粉以全穀雜糧為主，少精緻澱粉」。

高敏敏提到，若為正常便便，會呈現一整條的成形便便，類似「香蕉的滑順便便」或是「帶有大腸裂紋的條狀便」，落水後會微微漂浮在水中，表示便便的水份足夠、不會太乾，如果纖維有吃夠，還會帶有一些氣孔。

若是便便呈現「鬆散糊狀」、「滑黏塊狀」、「水水液狀」，表示你可能有腹瀉的情況，趕緊找出原因，有可能是腸道環境差壞菌多、吃到不新鮮的食物、吃得過油過多或是情緒緊張、甚至是病毒性感染。這時候應該「補充水、好菌、富含果膠的食物，可以雙向調節，像是優酪乳、優格、納豆、蘋果、香蕉，都能幫助腸道潤滑、順暢」以及「避免辛辣刺激或是過甜過油的食物」。

高敏敏也提到，除了看形狀也可以聞一聞味道來分辨，正常健康的便便通常不會有太重的氣味，可能連在公共場所解便 也不至於令人尷尬，但如果是便便惡臭，可能就是蛋白質食物吃太多、吃太油，像是炸雞、控肉 或時常大魚大肉等，若是味道偏酸甚至臭酸味，可能是澱粉（碳水化合物）食物吃太多，像是甜食、麵包、蛋糕等。另外，正常健康的便便應該要是漂亮的黃褐色或金黃色，也不太會沾黏在馬桶或屁屁肛門口，不需要用太多的衛生紙擦就可以擦乾淨。

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