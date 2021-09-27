　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

刮刮樂爽中3萬8！她到郵局無法兌領　結局神逆轉「竟中1100萬」

▲▼彩券,刮刮樂,樂透,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲彩券和刮刮樂總是帶給人無窮希望。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者林郁婷／綜合報導

想一夜致富最有可能的方式，就是買張刮刮樂或彩券。蘇格蘭就有一名女子買了張刮刮樂，兌獎後以為中了1000英鎊（約新台幣38000元），但當她致電英國國家彩券公司（National Lottery）確認時，竟發現自己其實中的是30萬英鎊（約合新台幣1100萬元），讓她相當震驚。

根據《每日星報》報導，蘇格蘭37歲的女子戴芬（Sandra Devine）住在倫弗魯郡（Renfrewshire），育有3名子女。日前原本要在餐廳為丈夫慶生，但因為都客滿，所以兩人決定買些啤酒和刮刮樂。沒想到發現中了1000英鎊，但郵局卻無法支付這筆獎金，因此建議她打電話給英國國家彩券公司確認，結果打過去才發現，原來她中的是30萬英鎊（約新台幣1136萬元）

▲▼0

▲戴芬打給彩券公司時，才發現自己中的其實是30萬英鎊（約新台幣1136萬元）。（圖／翻攝自《The National Lottery》YouTube）

戴芬開心表示，一開始兌獎時少看了2個格子，以為中了1000英鎊，就已經非常開心了，直到被彩券公司告知中頭獎，回去檢查才發現漏看了。

戴芬回憶她在電話中發現中大獎後驚呼，「我的老天，我現在像葉子一樣顫抖。」一家人得知中頭獎後，丈夫和最小的兒子開心地在客廳跳來跳去，自己則是驚訝到無法說話，直言這是「有史以​​來最好的禮物」。

戴芬表示，這筆意外之財改變了他們的生活，不但還清債務，還買了一輛車，「中獎扭轉了我們的命運，我們計畫再買一間更大的房子，但我們仍會一如既往的過生活。」

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
KTV禁飲食還想唱嗎？　眾人嘆：分母很尷尬
首例！她遭冒名綁走數位五倍券　紙本無法預訂
唱塔綠班之歌喊「綠畜」　高虹安道歉了
蘋果認了iPhone 13出包　有3項Bug災情
北市7家醫院開「AZ門診」　預約掛號即可接種
快訊／桃園客運上驚見男屍！　詭異陳屍座位
才嫁二女兒「Sandy接棒結婚」　吳宗憲錯愕：你們現在是怎樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女童玩自由落體彈飛「狂墜11樓高」慘死　超扯員工忘記幫扣安全帶

近距離開槍爆頭熟睡母　17歲男冷血犯案：她沒收我手機！

真子公主癡等3年！準駙馬回日本了　「紮小馬尾3鞠躬」靜默離場

5.8強震猛襲希臘克里特島　已釀1死9傷！深度僅10公里

揭秘飯店超噁內幕！前員工曝「房內4雷區」千萬別碰：進門立刻丟掉

狗肉煮成補身湯養顏消暑？文在寅：考慮讓南韓「禁止食用狗肉」

21歲女大生離奇失蹤！2天後尋獲已成遺體　車子燒焦詭停16km外

她35歲「財富自由」爽退休！不買新衣、自備午餐　超狂存錢秘訣曝

刮刮樂爽中3萬8！她到郵局無法兌領　結局神逆轉「竟中1100萬」

彭博：中國限電危機「是自己造成的」　繼恆大後的下個經濟衝擊

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

控賓士駕駛「比中指+惡意逼車」 車主無奈PO網：哪得罪你們？

女童玩自由落體彈飛「狂墜11樓高」慘死　超扯員工忘記幫扣安全帶

近距離開槍爆頭熟睡母　17歲男冷血犯案：她沒收我手機！

真子公主癡等3年！準駙馬回日本了　「紮小馬尾3鞠躬」靜默離場

5.8強震猛襲希臘克里特島　已釀1死9傷！深度僅10公里

揭秘飯店超噁內幕！前員工曝「房內4雷區」千萬別碰：進門立刻丟掉

狗肉煮成補身湯養顏消暑？文在寅：考慮讓南韓「禁止食用狗肉」

21歲女大生離奇失蹤！2天後尋獲已成遺體　車子燒焦詭停16km外

她35歲「財富自由」爽退休！不買新衣、自備午餐　超狂存錢秘訣曝

刮刮樂爽中3萬8！她到郵局無法兌領　結局神逆轉「竟中1100萬」

彭博：中國限電危機「是自己造成的」　繼恆大後的下個經濟衝擊

7KG胖橘快打輸架狠出「必殺大絕招」　身下的貓整隻扁掉落跑投降

一日2起山難！男登能安縱走墜谷慘死　1登山客忘憂森林受傷搶救中

台東自備餐具賺5元　27日上路

「英國新秀設計師」薄紗內衣讓超模貝拉、性感歌姬都愛她　

台南公園金龜樹無預警倒伏　市府：將委請專家現勘

司法新制快來了　台東縣府抽選800位備選國民法官

印象留在貓狗是畜生！　73歲嬤「抱貓當孫哄」這原因徹底改觀

現在都按鈕！開車窗講出「1動作」代表老了　網哭：以前都這樣

《魷魚遊戲》紅衣工作人員哪來的？網瘋猜「3種可能」：跟孔劉有關

女童玩自由落體彈飛「狂墜11樓高」慘死　超扯員工忘記幫扣安全帶

《還願》真實版！美女貴婦迷濟公　「衣衫不整共修」600萬供養

國際熱門新聞

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

虎鯊猛咬！他見1條腿漂走低頭崩潰

女上酒吧5分鐘路程遇襲亡　震驚英國

情侶車震嗨到滑落山坡　兩人脫光黏緊緊

即／德國變天！梅克爾政黨落敗

一哭就流石頭　少女每天掉15顆

美肯德基「無雞可賣」　全球供應斷鏈

美國發「紙荒」　好市多祭衛生紙限購令

梅克爾為何卸任？德國關鍵選戰QA一次看

食材荒！　美肯德基「無雞可炸」珍奶沒珍珠

腳大的男人更會劈腿！這鞋碼機率最高

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

更多熱門

相關新聞

快訊／統一發票7、8月中獎號碼！

快訊／統一發票7、8月中獎號碼！

又到了單月份25日統一發票開獎日！本期（110年7-8月）千萬特別獎號碼是52604932，快拿起手上的發票，看看自己是不是被財神爺眷顧的幸運兒！上一期5-6月統一發票號碼中獎者，一共有12位千萬得主，

發財樹助攻？大樂透2.6億獎落台中　常客買法曝光　

發財樹助攻？大樂透2.6億獎落台中　常客買法曝光　

威力彩槓龜　財神今晚還在睡

威力彩槓龜　財神今晚還在睡

威力彩3.8億開獎　今晚財神找誰

威力彩3.8億開獎　今晚財神找誰

窮大叔簽中41億頭獎　老婆秒提離婚分產

窮大叔簽中41億頭獎　老婆秒提離婚分產

關鍵字：

Sandra Devine刮刮樂頭獎

讀者迴響

熱門新聞

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

剛離家房間秒燒！高中生坦承：曾點蠟燭

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面