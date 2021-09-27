　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／德國變天！　左翼社民黨「1.6%險勝」擊敗梅克爾政黨

▲▼ 德國大選／社民黨支持者高舉旗幟。（圖／路透） 

▲德國社民黨支持者高舉旗幟。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

根據《法新社》、《紐約時報》最新消息，德國選舉委員會27日宣布，左翼在野黨「社會民主黨」（SPD，簡稱社民黨）獲得25.7%選票，以1.6%些微優勢，打敗現任總理梅克爾（Angela Merkel）帶領的保守派基民盟（CDU-CSU），贏得本屆大選。

選舉委員會公布初步大選結果後，社民黨總部歡聲雷動，支持者興奮揮旗吶喊，黨魁及總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）上台致詞表示，「人們投給社民黨，因為他們希望這個國家的政府有所改變，因為他們希望下一任總理叫做蕭茲」。

由於社民黨僅獲得25.7%選票，因此必須組成聯合政府，但若未能獲得其他黨派支持，得票率24.1％、位居第二的基民黨最終仍可能領導國家。

26日大選標誌著德國與歐洲「一個時代的結束」，在過去10多年以來，梅克爾不僅是德國總理，也被視為歐洲領袖，她帶領德國與歐洲度過一連串危機，並讓德國在二戰以後成為歐洲主導力量。

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
張曼玉近況曝光！　「瘦成皮包骨」雙眼無神全看傻
iPhone歷年價格曝　這款最盤！苦主傻：怎麼買得下去
快訊／三峽高中生認縱火　點蠟燭燒弟房間！鑰匙反鎖困4家人
iPhone 13現貨「2時段」超好刷！　內行曝：明天取貨
快訊／陳柏惟堅持用台語質詢！　惹怒國防部長雙方互嗆
快訊／長榮大學副教授性侵女同志　一審判決出爐
快訊／蘇貞昌下令防疫鬆綁　KTV、婚宴場將適度開放
快訊／男登能安縱走墜「60公尺深」山谷！　頭部重創無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅克爾政黨得票率史上最低！穩坐31年選區變天　敗給27歲新秀

所有男人都要像塔利班！阿富汗祭新規定：理髮師禁為顧客理髮剃鬚

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王...打敗三上悠亞、高橋聖子

金與正釋善意？青瓦台點出「破冰關鍵」　卻發現北韓還是拒接電話

路邊垃圾桶突然起火　警撲滅發現「3具碎屍」：裡面還有兒童！

女兒上學前感覺怪怪的　媽掀裙「看到一顆頭」嚇壞：突然就生了

輝瑞執行長預估：美國1年內將回歸「正常生活」　每年須補打疫苗

快訊／德國變天！　左翼社民黨「1.6%險勝」擊敗梅克爾政黨

梅克爾接班人得票率跌破「二戰以來最差成績」　德國2小黨成關鍵

接種率破7成疫情仍失控！南韓「昨增2383例」...將開放青少年打BNT

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

三寶伯疑不想待轉「螃蟹式左切」 下秒與汽車擦撞...網：還闖紅燈！

梅克爾政黨得票率史上最低！穩坐31年選區變天　敗給27歲新秀

所有男人都要像塔利班！阿富汗祭新規定：理髮師禁為顧客理髮剃鬚

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王...打敗三上悠亞、高橋聖子

金與正釋善意？青瓦台點出「破冰關鍵」　卻發現北韓還是拒接電話

路邊垃圾桶突然起火　警撲滅發現「3具碎屍」：裡面還有兒童！

女兒上學前感覺怪怪的　媽掀裙「看到一顆頭」嚇壞：突然就生了

輝瑞執行長預估：美國1年內將回歸「正常生活」　每年須補打疫苗

快訊／德國變天！　左翼社民黨「1.6%險勝」擊敗梅克爾政黨

梅克爾接班人得票率跌破「二戰以來最差成績」　德國2小黨成關鍵

接種率破7成疫情仍失控！南韓「昨增2383例」...將開放青少年打BNT

馬自達CX-30電動版現身　430公里最大續航力比MX-30還夠用

大陸限電「衝擊台廠百億營收？」　經長：對蘋果供應鏈確有影響

孟晚舟獲釋是華為單方「巨大勝利」？美國喜獲制裁關鍵

驚悚畫面曝！國道高速追撞安全氣囊秒炸　定格看傻：滑手機盲駕

富邦媒大股東出脫3800張持股　股價今打入跌停！

梅克爾政黨得票率史上最低！穩坐31年選區變天　敗給27歲新秀

看片前先尿尿！《永恆族》片長「超過2小時半」登漫威影史第2

高雄捷運遭恐嚇「放炸彈」　追IP位置找藏鏡人新進度曝

「煤價高漲＋新能源電力不足」　遼寧廣東闢謠：非能耗雙控所致

陳柏惟「反對疫苗進口」表決紀錄曝光　刪Q總部轟：還公然說謊？

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

國際熱門新聞

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

女上酒吧5分鐘路程遇襲亡　震驚英國

虎鯊猛咬！他見1條腿漂走低頭崩潰

情侶車震嗨到滑落山坡　兩人脫光黏緊緊

美肯德基「無雞可賣」　全球供應斷鏈

即／德國變天！梅克爾政黨落敗

美國發「紙荒」　好市多祭衛生紙限購令

梅克爾為何卸任？德國關鍵選戰QA一次看

瑞士贊成同婚票勝　全球第30個彩虹國

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

MLB棒球場驚傳命案！ 母子3樓高墜地斃命

德大選出口民調得票率緊張　執政黨可能落馬

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

食材荒！　美肯德基「無雞可炸」珍奶沒珍珠

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

若八大解禁！　醫最想看到這重開

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

台積電怒砍7員工內幕曝　「過於高調囂張」

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

高中生離家房間馬上燒　1家4口困陽台

全聯最新中獎發票名單出爐

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面