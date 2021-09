路邊垃圾桶突然起火　警撲滅發現「3具碎屍」：裡面還有兒童！

▲警在垃圾桶中找到屍塊。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國德州沃思堡市(Fort Worth)一垃圾桶突然起火燃燒,警前往現場滅火竟然在裡面發現3具被分屍的遺體,其中一具甚至還是兒童,目前正在確認屍體身分與追查冷血凶嫌。

警方22日上午6時17分接到報案,位於沃思堡市西側一垃圾桶突然冒出火光,前往滅火後發現3人屍塊。警方表示,3人遺體被燒毀並嚴重分屍,目前還有部分屍塊下落不明。

警方目前確認3名死者中,其中1人為42歲男子盧埃拉斯(David Lueras),孩童的身分暫不確定,第3人可能是一名青少女或成年女性。當地媒體指出,盧埃拉斯過往曾有入室竊盜、吸毒、詐欺等前科,家屬也完全無法得知另外2名受害者身分,詳細案情警方尚未對外公布。

#NEW



Public Assistance Requested to help locate muderer(s) of three victims found in a dumpster: an unidentified child, a young teenage or adult female, and an adult male.



One victim identified as 42-year-old David Lueras.



Please call 817-392-4339 or 817-392-4338. pic.twitter.com/3qJPo2nDV6