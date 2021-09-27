一開傘失控下墜！　跳傘搭檔「高空對撞」他揪友挑戰竟慘死

▲貝克（Hilmar Backer）跳傘經驗豐富，未料這次卻不幸喪命。（圖／翻攝自Facebook／Hilmar Backer）



記者吳美依／綜合外電報導

南非姆普馬蘭加省（Mpumalanga）發生一起離奇意外，熱愛極限運動的貝克（Hilmar Backer）與3名友人一起跳傘，未料降落傘疑似故障，導致他在半空中撞上死黨瑟方丹（Rudi Serfontein），頭部重擊對方大腿，最後不幸慘死。

綜合外媒報導，貝克與瑟方丹、博特瑪（Jogie Botma）以及懷特海爾（Dylan Whitehair）因為喜愛跳傘而結為好友，他的跳傘經驗非常豐富，至少累計超過680次，而且一直嚴格遵守安全規範，未料卻仍發生意外身亡，而瑟方丹受傷但倖存下來。

▲好友們形容，貝克是一個充滿正能量的人。（圖／翻攝自Facebook／Hilmar Backer）

好友們形容，貝克是一個充滿正能量的人，儘管其逝去讓許多人悲痛，但至少他在生命最後時光，仍在從事熱愛活動。博特瑪本周也在臉書上分享一段影片，紀念4位好友們最後一次齊聚跳傘。

南非民航管理局發布聲明表示，降落傘相撞的原因依然不明，但該機構正與航空救援協調中心（ARCC）及南非降落傘協會（PASA）合作，盡可能蒐集更多證據，釐清意外發生原因。

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